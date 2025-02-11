Bakanlık Meke Gölü için harekete geçti! Bakan Kurum: Nazar boncuğumuz can suyuna kavuşuyor

İLBANK Konya Bölge Müdürü Sedat Yılmaz | Fotoğraf: ahaber.com.tr

YILLIK 2,5 MİLYON METREKÜP SU ARITILACAK

İki kademe olarak projelendirilen tesis hakkında bilgi veren İLBANK Konya Bölge Müdürü Sedat Yılmaz da "Tesis, bölgenin gelişme durumu, nüfus, sanayi ve benzeri artışlar göz önüne alınarak birinci kademe boyutlandırma yılı 2033, ikinci kademe boyutlandırma yılı ise 2048 olarak belirlendi. Tasarlanan projeye göre tesisin günlük arıtma kapasitesi 7 bin metreküp olup, yıllık 2,5 milyon metreküp su arıtılacak. Şu an itibarıyla gelen su, günlük 4 bin 500 metreküp civarında. İkinci aşamada faaliyete geçecek ileri biyolojik arıtmada besi maddesi azot ve fosfor giderimini sağlayan Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği'nde belirtilen hassas bölgeler için deşarj standartları uygulanacak " diye konuştu.