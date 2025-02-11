11 Şubat 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı

Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 10:54
ABONE OL
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı

Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 24 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, başka kişilere ait banka ve kredi kartı, kullanıma hazır sim kart, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir'in yanı sıra 8 ilde yasa dışı bahis soruşturması başlattı.

Yasa dışı bahsin yanı sıra suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 24 şüpheliyi evlerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda, başka kişilere ait banka ve kredi kartı, kullanıma hazır sim kart, tabanca ve fişek ele geçirildi. Eskişehir'de ifadeleri alınan 24 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör