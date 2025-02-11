11 Şubat 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri MHP lideri Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özel'e teşekkür

MHP lideri Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özel'e teşekkür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.02.2025 16:26 Güncelleme: 11.02.2025 16:26
ABONE OL
MHP lideri Bahçeli’den CHP Genel Başkanı Özel’e teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kalp kapağındaki dejenerasyon sebebiyle ameliyat olduğunu açıklamıştı. Yaşanan gelişme sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapağının değiştiği ve sağlık durumunun son derece iyi olduğu bildirilmişti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, CHP grup toplantısının ardından, bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden Özgür Özel'i arayarak, kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Özel de bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Bahçeli'nin, kısa zamanda sağlığına kavuşup, çalışmalarına başlamasını temenni etti.

Bahçeli: İyileşme sürecine girdimBahçeli: İyileşme sürecine girdim
Bahçelinin sağlık durumuna ilişkin açıklama!Bahçelinin sağlık durumuna ilişkin açıklama! BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA!
Bahçelinin sağlık durumuna ilişkin açıklama!Bahçelinin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP lideri Bahçeli’den CHP Genel Başkanı Özel’e teşekkür MHP lideri Bahçeli’den CHP Genel Başkanı Özel’e teşekkür MHP lideri Bahçeli’den CHP Genel Başkanı Özel’e teşekkür

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör