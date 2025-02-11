MHP lideri Bahçeli’den CHP Genel Başkanı Özel’e teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapağının değiştiği ve sağlık durumunun son derece iyi olduğu bildirilmişti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, CHP grup toplantısının ardından, bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden Özgür Özel'i arayarak, kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Özel de bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Bahçeli'nin, kısa zamanda sağlığına kavuşup, çalışmalarına başlamasını temenni etti.