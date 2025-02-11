Gazze ikiyüzlülüğü! CHP’den Gazze’ye yardım için protokol yapma yetkisine engel

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gazze'ye yardım yapılması için sunulan teklife CHP'li meclis üyeleri tarafından 'hayır' oyu verildiğini açıkladı. Göksu, önceki gün Galata Köprüsü'nün Eminönü tarafından 'Gazze' mitingi yapan CHP yönetiminin, 1 buçuk yıldır soykırıma maruz kalan Gazzellilerin ateşkes sonrası toparlanma sürecinde gereken yardımına 'engel' olmaya çalışmasına, "CHP için "Gazze" sadece siyasetin bir parçasıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

(Foto: ahaber.com.tr)

YARDIM İÇİN PROTOKOL YAPMA YETKİSİNE ENGEL

Esenler Belediyesi 3 Şubat'ta gerçekleşen meclis 1'inci oturumunda tarihi bir gündem maddesini görüşmeye açtı. Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun teklifiyle belediye meclisine getirilen gündem maddesinde Gazze'de yaşanan insanlık dramına atıfta bulunuldu. Bölgedeki masum insanların acılarını azaltmak, yetim çocuklara umut olmak amacıyla Gazze ve Filistin'e acil yardım malzemeleri, barınma, hazır gıda, hijyen ve tıbbi malzeme yardımlarının ulaştırılması için, AFAD, Kızılay, İHH, Türkiye Diyanet Vakfı, Valide İnsani Yardım Derneği gibi kamu yararına çalışan Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi için meclise sunuldu.

"CHP'NİN GAZZE İKİYÜZLÜLÜĞÜ… "

Sabah'ta yer alan habere göre, Belediye meclisinde onaya sunulan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için getirilen gündem maddesine CHP grubu ret kararı verdi. Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla geçen karar sonrası Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, CHP'yi siyasi ikiyüzlülükle suçladı. Göksu ayrıca paylaşımında CHP'ye 'Gazze'yi siyasetin bir parçası olarak kullandığını söyledi. Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun paylaşımı şu şekilde: "CHP'nin Gazze ikiyüzlülüğü… Esenler Belediye Meclisimize Gazze'ye yardım yapılması için sunduğumuz teklife, CHP'li meclis üyeleri "HAYIR" oyu verdi. Teklifimiz oy çokluğu ile geçti. Göstermelik bir basın açıklaması yapan CHP için "Gazze" sadece siyasetin bir parçasıdır."