Devlet Bahçeli'nin "hastaneye kaldırıldı" iddiasına MHP'den yalanlama! "Rutin kontrolleri yapıldı"

Halk TV'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı" iddiaları yalan çıktı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Halk TV haberinde, "Bu hafta grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gribal bir enfeksiyon geçirdiği konuşuluyordu. Halktv.com.tr, o iptalin gerçek sebebine ulaştı. Bahçeli kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı." ifadelerine yer vermişti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)

MHP'DEN JET YALANLAMA

MHP Kanyakları HALK TV'nin haberini yalanladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bu hafta yapılması beklenen grup toplantısının Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının sürmesi nedeniyle iptal edildiğini bildiren Yalçın, şunları kaydetti: "Hal böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir. Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir."

SAĞLIK DURUMU NASIL?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu, rutin sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

(Foto: ahaber.com.tr)

"RUTİN KONTROLLERİ YAPILDI"

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sn Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir.. Kamuoyunun ve çok değerli camiamızın bilgilerine..." ifadelerini kullandı.