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CHP'den İstanbul'da Filistin bayraksız "Filistin" mitingi! Tepki yağdı: Sahterkarlık

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 19:24 Güncelleme: 09.02.2025 20:01
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CHP’den İstanbul’da Filistin bayraksız Filistin mitingi! Tepki yağdı: Sahterkarlık

Hamas'a daha önce 'terörist' diyen CHP bu kez Filistin için miting düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanlığınca, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganıyla düzenlenen eylemde Filistin bayraklarından çok CHP bayrakları görüldü. Kullanılan bir Filistin bayrağının da yanlış olduğu dikkatlerden kaçmazken CHP'nin bu mitingi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar 'Filistin’in bağımsızlığı için mücadele eden gruplara terörist diyen CHP’nin, Filistin için eylem yapması sahtedir, sahtekarlıktır.' yorumunu yaparken bazı kullanıcılar ise 'Filistin bayraksız Filistin mitingini de ancak CHP yapabilir' şeklinde tepki gösterdi.

Hamas'a daha önce "terörist" diyen CHP Filistin için miting düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanlığınca, "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla düzenlenen eylemde Filistin bayraklarından çok CHP bayrakları kullanılınca sosyal medyadan tepki yağdı.

Mitingde kullanılan bir Filistin bayrağının da yanlış olduğu dikkatlerden kaçmazken CHP'nin bu mitingine sosyal medyada tepki yağdı.

CHP'nin Eminönü'nde düzenlediği Filistin mitinginde Filistin bayrakları neredeyse görülmezken katılımın az olduğu görüldü | Fotoğraf-AACHP'nin Eminönü'nde düzenlediği Filistin mitinginde Filistin bayrakları neredeyse görülmezken katılımın az olduğu görüldü | Fotoğraf-AA

ÇEŞİTLİ İLÇELERDEN OTOBÜSLERLE TAŞINDILAR

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla Filistinlilere destek eylemi düzenlendi. Kentin çeşitli ilçelerinden otobüslerle taşınan partililer, Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağında toplandı.

CHP'lilerin yanı sıra Yeşil Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Sol Parti üyeleri ile sivil bazı toplum kuruluşları da eyleme destek verdi.

Basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistinlilere yönelik katliamların tarihe kara leke olarak geçtiğini belirterek, son yıllarda Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu söyledi.

İsrail'in dünyanın gözünün önünde çocuk, kadın demeden katliamlar yaptığını hatırlatan Çelik, son 1,5 yılda Gazze'de 50 bine yakın insanın katledildiğini, 2 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini, hastaneler, okullar, yollar hatta çadırların bile bombalandığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

CHP'nin bu mitingi sosyal medyada pek çok kişinin tepkisine neden oldu. Bazı kullanıcılar "Filistin bayraklarını İsrail'de mi unuttunuz? Filistin bayraksız Filistin mitingini de ancak CHP yapabilir" yorumunda bulundu.

X üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.trX üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.tr

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Filistin konusunda eleştirme gafletine düşen Özgür Özel'in CHP'si işte bu. CHP'nin İstanbul'da düzenlediği "Nehirden Denize Özgür Filistin" eyleminde maalesef Filistin bayrağı yerine başka bayrak kullanıldı. Filistin davasına uzak CHP'nin Gazze desteği de bu kadar olur."

X üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.trX üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.tr

"Filistin'e dair ortada bayrak yok. Filistin bayrağından rahatsız oluyorsanız neden Filistin mitingi düzenliyorsunuz?"

X üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.trX üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.tr

"CHP'nin samimiyet testi, Daha düne kadar Hamas'ı, Genel Başkan seviyesinde dahi bir terör örgütü olarak kabul eden CHP, İstanbul'da Gazze mitingi yaptı. Ama ortalıkta Filistin bayrağı yoktu. Nemalanmak için her şeyin siyasete alet edilmesi kabul edilemez.Biraz samimiyet."

X üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.trX üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.tr

"Bu kadar tutarsız, yüzsüz ve omurgasız bir siyaset anlayışı gerçekten ibretlik"

X üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.trX üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.tr

"Filistin'in bağımsızlığı için mücadele eden gruplara terörist diyen CHP'nin Filistin için eylem yapması sahtedir, sahtekarlıktır."

X üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.trX üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.tr

"Cidden zorlamayın olmuyor"

X üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.trX üzerinden CHP'nin Filistin mitingine yapılan yorumlar | Ekran görüntüsü- ahaber.com.tr

"Filistin bayraksız Filistin mitingini de ancak CHP yapabilir"

HAMAS'A "TERÖR ÖRGÜTÜ" DEDİ

Daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İşgalci İsrail'in zulmüne karşı direnen Hamas'a yönelik skandal açıklamalarda 'Hamas'ın yaptığı terörist saldırılardan sonra, İsrail'in yaptığı, verdiği orantısız cevap' demiş ve daha sonrası "Hamas'a terör örgütü demedim" demişti.

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CHP’den İstanbul’da Filistin bayraksız Filistin mitingi! Tepki yağdı: Sahterkarlık CHP’den İstanbul’da Filistin bayraksız Filistin mitingi! Tepki yağdı: Sahterkarlık CHP’den İstanbul’da Filistin bayraksız Filistin mitingi! Tepki yağdı: Sahterkarlık
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