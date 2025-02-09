CHP'den İstanbul'da Filistin bayraksız "Filistin" mitingi! Tepki yağdı: Sahterkarlık

CHP'nin Eminönü'nde düzenlediği Filistin mitinginde Filistin bayrakları neredeyse görülmezken katılımın az olduğu görüldü | Fotoğraf-AA

ÇEŞİTLİ İLÇELERDEN OTOBÜSLERLE TAŞINDILAR

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla Filistinlilere destek eylemi düzenlendi. Kentin çeşitli ilçelerinden otobüslerle taşınan partililer, Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağında toplandı.

CHP'lilerin yanı sıra Yeşil Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Sol Parti üyeleri ile sivil bazı toplum kuruluşları da eyleme destek verdi.

Basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistinlilere yönelik katliamların tarihe kara leke olarak geçtiğini belirterek, son yıllarda Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu söyledi.

İsrail'in dünyanın gözünün önünde çocuk, kadın demeden katliamlar yaptığını hatırlatan Çelik, son 1,5 yılda Gazze'de 50 bine yakın insanın katledildiğini, 2 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini, hastaneler, okullar, yollar hatta çadırların bile bombalandığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

CHP'nin bu mitingi sosyal medyada pek çok kişinin tepkisine neden oldu. Bazı kullanıcılar "Filistin bayraklarını İsrail'de mi unuttunuz? Filistin bayraksız Filistin mitingini de ancak CHP yapabilir" yorumunda bulundu.