Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 22.05'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-02-09 22:05:4436.7630625.877227.0MW5.1Ege DeniziDetay
2025-02-09 21:58:2136.642525.640837.0ML3.3Ege DeniziDetay
2025-02-09 21:53:5636.6125.606397.0MW4.6Ege DeniziDetay
2025-02-09 21:48:5836.5713925.461677.0ML3.5Ege DeniziDetay
2025-02-09 21:41:4436.6622225.756677.0MW4.2Ege DeniziDetay
2025-02-09 21:29:0836.6936125.696397.0ML3.2Ege DeniziDetay
2025-02-09 21:27:0540.6047227.6736110.7ML1.7Marmara Denizi - [00.90 km] Marmara (Balıkesir)Detay
2025-02-09 21:07:3438.2669438.021677.02ML1.3Yeşilyurt (Malatya)Detay
2025-02-09 20:42:0138.9144440.037.0ML1.6Karakoçan (Elazığ)Detay
2025-02-09 20:18:1336.7058325.726947.0ML3.9Ege DeniziDetay
2025-02-09 20:18:1140.6222227.629726.0ML3.4Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)