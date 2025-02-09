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Bakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hançer ile görüştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 20:16
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Bakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hançer ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ile bir görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hançer ile görüştüğü belirtildi.

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Bakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hançer ile görüştü Bakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hançer ile görüştü Bakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hançer ile görüştü
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