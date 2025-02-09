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Başkan Erdoğan'dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine taziye mesajı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 18:19
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Başkan Erdoğan’dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz’ın ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kalp krizi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞILĞI MESAJI

Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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Başkan Erdoğan’dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz’ın ailesine taziye mesajı Başkan Erdoğan’dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz’ın ailesine taziye mesajı Başkan Erdoğan’dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz’ın ailesine taziye mesajı
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