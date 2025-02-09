Başkan Erdoğan'dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kalp krizi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi.
ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞILĞI MESAJI
Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.