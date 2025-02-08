08 Şubat 2025, Cumartesi
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PKK'nın kökü kurutuluyor! 9 terörist Asos'ta öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 15:36
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PKK’nın kökü kurutuluyor! 9 terörist Asos’ta öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları kapsamında Asos bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. (X - Ekran Görüntüsü)Milli Savunma Bakanlığı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. (X - Ekran Görüntüsü)

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PKK’nın kökü kurutuluyor! 9 terörist Asos’ta öldürüldü PKK’nın kökü kurutuluyor! 9 terörist Asos’ta öldürüldü PKK’nın kökü kurutuluyor! 9 terörist Asos’ta öldürüldü
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