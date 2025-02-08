Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları kapsamında Asos bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. (X - Ekran Görüntüsü)