AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yürütme Kurulu belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan eski İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dün hem İstanbul'a yakışan hem de Türkiye'ye heyecan ve coşku veren çok güzel bir kongre gerçekleştirdiklerini belirtti.

Göreve seçilen Özdemir'i tebrik eden Kabaktepe, Özdemir'in liderliğinde, İstanbul'da halkla iç içe, gönül bağını daha da güçlendirerek 2028 yılında yapılacak seçimlerde Başkan Erdoğan'ı birinci turda başkan yapacaklarını söyledi.

Kabaktepe, 2029'da da başta ilçe belediyeleri olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yeniden icraat, umut ve hizmet bayrağını dalgalandıracaklarını ifade etti.

Özdemir'in çalışmalarının ve çalışkanlığının bilindiğini vurgulayan Kabaktepe, onun liderliğindeki yönetim kurulu üyelerinin, ilçelerin, teşkilatların görünen, görünmeyen kahramanlarla partilerini en güzel şekilde temsil edeceklerini, güzel başarılara ulaşacaklarını belirtti.