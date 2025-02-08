Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte masaya yatırılan konular...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi görüşmede, ikili konular ve Filistin'deki durum ele alındı.