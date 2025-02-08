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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 08.02.2025 20:01 Güncelleme: 08.02.2025 20:09
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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte masaya yatırılan konular...

BAKAN FİDAN İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi görüşmede, ikili konular ve Filistin'deki durum ele alındı.

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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü
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