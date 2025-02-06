Rekabet Kurulu'ndan Sahibinden'e soruşturma!
Rekabet Kurulu sarı site olarak da bilinen Sahibinden adlı site için harekete geçti. Araç ve konut satışlarının gerçekleştirildiği Sahibinden com'a çeşitli platformlardan elde ettiği verileri hakim durumunu güçlendirmek için kullandığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Rekabet Kurumu tarafından online satış platformu sahibinden.com'a soruşturma açıldı. Kurumdan yapılan açıklamada "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ Hakkında Otobid Hizmetine İlişkin Soruşturma açıldı ve geçici tedbir uygulanmasına karar verildi" ifadeleri kullandı.
Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kaydedildi:
"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla bahse konu teşebbüs hakkında aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır.
Soruşturma konusunu Sahibinden'in "kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti" ve "bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti" pazarlarında elde ettiği kullanıcı verilerini, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanımı ve Otobid hizmetine ilişkin olarak gerçekleştirilen yoğun reklam harcamaları ile hâkim durumuna olanak sağlayan parametrelerden aldığı güç vasıtasıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediği oluşturmaktadır.
Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 16.01.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden hakkında soruşturma açılmasına 25-02/47-M sayı ile karar vermiştir.
Önaraştırma sürecine Sahibinden'in veri birleştirme politikaları incelendiğinde, Sahibinden'in kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti kapsamında elde ettiği kullanıcı verilerini sunmuş olduğu diğer hizmetler ile birleştirme davranışının, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi kapsamında rekabetin ihlal edildiğini gösteren ciddi bulgu niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.
Söz konusu değerlendirmeye istinaden Kurulun 16.01.2025 tarihli toplantısında, telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesi amacıyla nihai karar verilinceye kadar 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca;
Sahibinden'in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması, İlan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi,
Kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir."
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