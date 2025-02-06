Enkaz altındaki kızının elini tuttuğu görüntü ile tanınmıştı acılı baba yaşadıklarını anlattı / AA

FELAKETTEN SONRA NE OLDU?

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer, depremin ikinci yılında kızının mezarını ziyaret etti. Depremin neden olduğu acının ilk günkü kadar taze olduğunu söyleyen acılı baba, "2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiçbir zaman geçmeyen bir şey." dedi.