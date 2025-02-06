Enkaz altındaki kızının elini tutan baba: Acımız ilk günkü kadar taze!
Kahramanmraş depremlerinin belki de en acı sahneleri arasında yer alan ve bir babanın enkaz altındaki kızının elini tutma anı, 'Asrın Felaketi'nin 2. yılında da en etkileyen görüntüleri arasında yer aldı. Enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer, acısının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu söyleyerek yaşadıklarını anlattı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan "Asrın Felaketi"nin neden olduğu acılar depremin 2. yılında da tazeliğini koruyor. Afet günü ve sonrasına dair yaşadıklarını aktaran Mesut Hançer, "6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan (kızımı) bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor" ifadelerini kullandı.
FELAKETTEN SONRA NE OLDU?
Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer, depremin ikinci yılında kızının mezarını ziyaret etti. Depremin neden olduğu acının ilk günkü kadar taze olduğunu söyleyen acılı baba, "2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiçbir zaman geçmeyen bir şey." dedi.
"6 ŞUBAT HİÇBİR ZAMAN GEÇMİYOR"
Kızıyla çok iyi anlaştığını belirten Hançer, "Şu an evladımın kabrine çiçek dikip suluyoruz. Ona dua ettik, ömrü yetmedi kızımın. Burada yatması bile çok zor geliyor. Böyle olmasını beklemiyorduk. 6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan (kızımı) bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor." diye konuştu.