Pençe-Kilit'ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimizin şehit olduğu açılandı.
Açıklamada "Bugün, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.