Pençe-Kilit’ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimizin şehit olduğu açılandı.

Açıklamada "Bugün, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.