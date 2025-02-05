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Pençe-Kilit'ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 19:57 Güncelleme: 05.02.2025 19:57
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Pençe-Kilit’ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimizin şehit olduğu açılandı.

Açıklamada "Bugün, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.

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Pençe-Kilit’ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit’ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit’ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

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