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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 20:14 Güncelleme: 05.02.2025 20:15
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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