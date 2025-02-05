Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.