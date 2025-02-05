Deprem bölgesine 451 sağlık tesisi! Sağlık Bakanlığından 133,4 milyar TL yatırım
Türkiye, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşadı. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla ilk günden bu yana tüm bakanlıklar var gücüyle üzerlerine düşen görevi eksiksiz şekilde yerine getiriyor. Sağlık Bakanlığı, depremlerden etkilenen illerde 133,4 milyar TL tutarlı 13.808 yataklı ve 482 ünitli 451 sağlık tesisi inşa ediyor. Öte yandan deprem bölgesinde iki yılda 110 adet sağlık tesisinin yapımını tamamlandı.
Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde iki yılda 110 adet sağlık tesisinin yapımını tamamladı. Bu kapsamda maliyeti 42,5 Milyar TL'yi bulan 5.588 yataklı ve 110 ünitli 26 adet hastane ve 84 adet birinci basamak sağlık tesisi hizmete alındı.
Sağlık Bakanlığı, tamamlanan bu yatırımlara ilaveten aynı illerde 58 milyar TL tutarlı 5.750 yataklı ve 55 ünitli 25'i hastane olmak üzere 92 sağlık tesisini daha hızla inşa ediyor. Bu yatırımlara ek olarak 32,9 milyar TL tutarlı 2.470 yataklı ve 320 ünitli toplam 249 sağlık tesisi daha yatırım programına alındı.
Buna göre Sağlık Bakanlığı'nın depremden etkilenen illerde tamamlanan 110 sağlık tesisi, inşaatı devam eden 92 sağlık tesisi ve planlanan 249 sağlık tesisi ile toplam 133,4 milyar TL tutarlı 13.808 yataklı ve 485 ünitli 451 sağlık tesisini vatandaşların hizmetine sunması bekleniyor.
DEPREM BÖLGESİNDE 42,5 MİLYAR TL TUTARLI 5.588 YATAKLI VE 110 ÜNİTLİ 110 SAĞLIK TESİSİ TAMAMLANDI
Sağlık Bakanlığı, depremlerden etkilenen illerde toplam maliyeti 42,5 Milyar TL'yi bulan 5.588 yataklı ve 110 ünitli 1'i Şehir Hastanesi olmak üzere 26'sı hastane 110 sağlık tesisini tamamladı. İşte o yatırımlar:
- Adana'da 200 yataklı 5 Ocak Devlet Hastanesi, 100 yataklı Karşıyaka Devlet Hastanesi;
- Adıyaman'da 300 yataklı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası;
- Diyarbakır'da 50 yataklı Çermik Devlet Hastanesi; 20 ünitli Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi;
- Gaziantep'te 1.875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi, 75 yataklı Nurdağı Devlet Hastanesi, 75 yataklı Oğuzeli Devlet Hastanesi;
- Hatay'da 120 yataklı Altınözü Devlet Hastanesi, 100 yataklı Arsuz Devlet Hastanesi, 30 yataklı Belen İlçe Devlet Hastanesi, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, 72 yataklı Erzin Devlet Hastanesi, 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 50 yataklı Hassa Devlet Hastanesi, 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi Ek Hizmet Binası, 75 Payas Devlet Hastanesi, 160 yataklı Samandağ Devlet Hastanesi;
- Kahramanmaraş'ta 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, 56 yataklı Nurhak Devlet Hastanesi, 120 yataklı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi, 25 ünitli Elbistan Şehit Mehmet Şahin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi;
- Malatya'da 10 yataklı Doğanyol İlçe Devlet Hastanesi, 20 yataklı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet Binası;
- Osmaniye'de 50 yataklı Bahçe Devlet Hastanesi, 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi ile Ek Hizmet Binası;
- Şanlıurfa'da 65 ünit ve 5 yataklı Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Harran Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası.
SAĞLIK BAKANLIĞI, DEPREM BÖLGESİNDE 58 MİLYAR TL TUTARLI 5.750 YATAKLI VE 55 ÜNİTLİ 92 SAĞLIK TESİSİ DAHA İNŞA EDİYOR
Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde toplam 1,5 m2 kapalı alanlı proje bedeli 58 milyar TL tutarlı 5.750 yataklı ve 55 ünitli 25 hastane dahil 92 sağlık tesisi inşaatına hızla devam ediyor.
Buna göre depremlerden etkilenen illerde; Adıyaman'da 3 (üç), Diyarbakır'da 6 (altı), Elâzığ'da 2 (iki), Gaziantep'te 2 (iki), Hatay'da 3 (üç), Kahramanmaraş'ta 2 (iki), Osmaniye'de 4 (dört), Şanlıurfa'da 3 (üç) olmak üzere toplam 25 (yirmi beş) ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisinin yapımı devam ediyor.
Depremden etkilenen illerde yapım aşamasında olan birinci basamak sağlık tesislerinden Adana'da 3 (üç), Adıyaman'da 7 (yedi), Diyarbakır'da 8 (sekiz), Elâzığ'da 5 (beş), Gaziantep'te 10 (on), Hatay'da 7 (yedi), Kahramanmaraş'ta 7 (yedi), Kilis'te 2 (iki), Malatya'da 10 (on), Osmaniye'de 2 (iki), Şanlıurfa'da 6 (altı) olmak üzere toplam 67 (altmış yedi) tanesinin inşaat çalışmaları titizlikle yürütülüyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI, DEPREM BÖLGESİNDE 32,9 MİLYAR TL TUTARLI 2.470 YATAKLI VE 320 ÜNİTLİ 249 SAĞLIK TESİSİ DAHA İNŞA ETMEYİ PLANLIYOR
Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen 11 ilde yatırım maliyeti 32,9 milyar TL tutarlı 2.470 yatak ve 320 ünitli 19 adet hastane ile 230 adet birinci basamak sağlık tesisinin ihale ve proje çalışmalarını sürdürüyor. Proje ve ihale süreçlerinin ardından bu sağlık tesislerinin de inşaatına hızla başlanacak.
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