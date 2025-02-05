Deprem bölgesine 451 sağlık tesisi! Sağlık Bakanlığından 133,4 milyar TL yatırım

Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde iki yılda 110 adet sağlık tesisinin yapımını tamamladı. Bu kapsamda maliyeti 42,5 Milyar TL'yi bulan 5.588 yataklı ve 110 ünitli 26 adet hastane ve 84 adet birinci basamak sağlık tesisi hizmete alındı.

Sağlık Bakanlığı, tamamlanan bu yatırımlara ilaveten aynı illerde 58 milyar TL tutarlı 5.750 yataklı ve 55 ünitli 25'i hastane olmak üzere 92 sağlık tesisini daha hızla inşa ediyor. Bu yatırımlara ek olarak 32,9 milyar TL tutarlı 2.470 yataklı ve 320 ünitli toplam 249 sağlık tesisi daha yatırım programına alındı.

Buna göre Sağlık Bakanlığı'nın depremden etkilenen illerde tamamlanan 110 sağlık tesisi, inşaatı devam eden 92 sağlık tesisi ve planlanan 249 sağlık tesisi ile toplam 133,4 milyar TL tutarlı 13.808 yataklı ve 485 ünitli 451 sağlık tesisini vatandaşların hizmetine sunması bekleniyor.