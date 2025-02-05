Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri genelgesini değişti! İşte o düzenlemeler...

(Foto: AA)

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNDE ÇALIŞABİLECEK

Mevcut durumda, ⁠45/A statüsünde çalışan (kamuoyunda 3+1 sözleşmeli olarak bilinen) ebe ve hemşireler, aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışamazken;

Yapılan düzenleme ile 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler, bundan böyle aile hekimliği birimlerinde çalışabilecektir.

(Foto: AA)

YENİ BİR YERLEŞTİRME KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK

Mevcut durumda, sözleşmeli çalışan aile hekimleri, sözleşmesi yenilenmediğinde, sözleşmesi feshedildiğinde veya sözleşmesi kendiliğinden sona erdiğinde herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın yeni bir yerleştirme kapsamında yeniden sözleşme yapabilirken;

Yapılan düzenleme ile sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi kendiliğinden sona eren aile hekimleri, en az 2 yıl süre geçtikten sonra yeni bir yerleştirme kapsamına dâhil edilebileceklerdir.