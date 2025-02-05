Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri genelgesini değişti! İşte o düzenlemeler...
Sağlık Bakanlığı, “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri”ne dair 2020/1 sayılı genelgesini revize ederek 2025/1 sayılı genelge olarak yeniden yayımladı ve taşra teşkilatlarına duyurdu. Bu kapsamda, yapılan düzenleme ile aile hekimleri, aynı il içerisinde olmak kaydı ile herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecek ayrıca sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi kendiliğinden sona eren aile hekimleri, en az 2 yıl süre geçtikten sonra yeni bir yerleştirme kapsamına dahil edilebilecek. İşte düzenlemeler...
Sağlık Bakanlığı, "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"ne dair 2020/1 sayılı genelgesini revize ederek 2025/1 sayılı genelge olarak yeniden yayımladı ve taşra teşkilatlarına duyurdu.
SINIRLAMAYA TABİ OLMAKSIZIN TERCİH YAPABİLECEK
Mevcut durumda, Devlet Hizmet Yükümlülüğü ile atanan bir aile hekimi, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından yalnızca aynı düzeyde veya daha alt düzeyde bir ilçede aile hekimliği birimini tercih edebilirken;
Yapılan düzenleme ile aile hekimleri, aynı il içerisinde olmak kaydı ile herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebileceklerdir.
AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNDE ÇALIŞABİLECEK
Mevcut durumda, 45/A statüsünde çalışan (kamuoyunda 3+1 sözleşmeli olarak bilinen) ebe ve hemşireler, aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışamazken;
Yapılan düzenleme ile 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler, bundan böyle aile hekimliği birimlerinde çalışabilecektir.
YENİ BİR YERLEŞTİRME KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK
Mevcut durumda, sözleşmeli çalışan aile hekimleri, sözleşmesi yenilenmediğinde, sözleşmesi feshedildiğinde veya sözleşmesi kendiliğinden sona erdiğinde herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın yeni bir yerleştirme kapsamında yeniden sözleşme yapabilirken;
Yapılan düzenleme ile sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi kendiliğinden sona eren aile hekimleri, en az 2 yıl süre geçtikten sonra yeni bir yerleştirme kapsamına dâhil edilebileceklerdir.
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