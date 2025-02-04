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Haddi aşan sözler sarf etmişti: Cemal Enginyurt'a soruşturma

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 17:58 Güncelleme: 04.02.2025 18:30
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Haddi aşan sözler sarf etmişti: Cemal Enginyurt’a soruşturma

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşma yaptı. Enginyurt'un konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Bugün CHP'ye katılan ve Özgür Özel'in rozet taktığı Cemal Enginyurt meclis kürsüsünde "Sizi zindanlarda yatırmazsak bize yazıklar olsun" demişti.

"SİZİ ZİNDANLARDA YATIRMAZSAK..."

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt'un, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere ilişkin harekete geçti.

Başsavcılık, Enginyurt hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.

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Haddi aşan sözler sarf etmişti: Cemal Enginyurt’a soruşturma Haddi aşan sözler sarf etmişti: Cemal Enginyurt’a soruşturma Haddi aşan sözler sarf etmişti: Cemal Enginyurt’a soruşturma
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