Haddi aşan sözler sarf etmişti: Cemal Enginyurt’a soruşturma

Bugün CHP'ye katılan ve Özgür Özel'in rozet taktığı Cemal Enginyurt meclis kürsüsünde "Sizi zindanlarda yatırmazsak bize yazıklar olsun" demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt'un, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere ilişkin harekete geçti.

Başsavcılık, Enginyurt hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.