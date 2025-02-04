04 Şubat 2025, Salı
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Bolu'daki faciada raporlar savcılığa verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 18:21 Güncelleme: 04.02.2025 18:23
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Bolu’daki faciada raporlar savcılığa verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin raporların savcılığa verildiğini belirterek 'Müfettişlerimiz Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin raporların savcılığa verildiğini duyurdu.

RAPORLAR SAVCILIĞA VERİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

21 Ocak Salı günü Kartalkaya'da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı. Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar.

Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Bolu’daki faciada raporlar savcılığa verildi Bakan Yerlikaya duyurdu! Bolu’daki faciada raporlar savcılığa verildi Bakan Yerlikaya duyurdu! Bolu’daki faciada raporlar savcılığa verildi
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