Satanlardan sonra alanlar da mercek altında! Vatandaşın bilgilerini çalanlara af yok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, avukatlara özel olarak geliştirilen ve yüzlerce kullanıcısı bulunan "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı belirlendi. Yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre çalıştığı gibi yanıltıcı bilgilerle satılarak geniş kullanıcı ağına ulaşıldığı ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbaratıyla İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi Bora Sanğu ve geliştiricileri Esra Tekin, Mustafa Yıldız, Emir Öztürk ve Hikmetullah Keçeli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturmanın detaylarına da ulaşıldı. Yazılımı piyasa süren Bora Sanğu'nun yanında Mustafa Yıldız, Hikmetullah Keçeli ve Emir Öztürk'ün yazılımcı olarak yanında 40 bin lira maaşla çalıştığı, Esra Tekin'in hesaplarının da yazılımın satışı sonrasında paranın alınması için kullandığı belirlendi.