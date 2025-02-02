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Suriye'nin kuzeyinde operasyon! 23 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 11:45 Güncelleme: 02.02.2025 12:06
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Suriye’nin kuzeyinde operasyon! 23 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 23 teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Öte yandan paylaşımda 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek.' ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

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Suriye’nin kuzeyinde operasyon! 23 terörist öldürüldü Suriye’nin kuzeyinde operasyon! 23 terörist öldürüldü Suriye’nin kuzeyinde operasyon! 23 terörist öldürüldü
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