Suriye'nin kuzeyinde operasyon! 23 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 23 teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Öte yandan paylaşımda 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek.' ifadeleri kullanıldı.
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."