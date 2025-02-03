Mısır’dan Türkiye’ye kritik ziyaret!

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BÖLGESEL KONULAR VE ORTAK STRATEJİK ADIMLAR

Görüşmede, Mısır-Türkiye ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, 2026'da düzenlenmesi öngörülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı ve ilerleyen döneme yönelik planlama yapılması öngörülüyor.

Buna göre, Başta Gazze ve Suriye olmak üzere Libya, Afrika Boynuzu ve Sahel gibi bölgesel konularda istişarelerde bulunulacak.

Ayrıca, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılını teşkil edecek 2025 yılında, ikili ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması yönündeki iradenin altı çizilecek.