Türkiye'nin en büyük eğitim yerleşkesi açılıyor! Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesecek
Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğine sahip olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi yarın açılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 11.00'de hizmete açılacak olan yerleşkede 13 bin öğrenci eğitim alacak.
Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 3 yarın saat 11.00'de hizmete açılacak.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞIR ESER"
İstanbul'un eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen külliye, 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesi olmak üzere toplam 345 derslik kapasitesine sahip.
13 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK
Kampüs içerisinde kütüphaneler, fen ve teknoloji laboratuvarları, sanat atölyeleri, kapalı ve açık spor alanları, konferans salonları, yurtlar ve ibadet alanları gibi eğitim-öğretimi destekleyen birçok donatı yer alıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir eser olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nde 13 bine yakın lise öğrencisi eğitim alabilecek.
Temel atma töreni 20 Ocak 2023'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan İstanbul Esenyurt'taki Eğitim Kampüsü 68.5 dönüm arsa üzerinde inşa edildi. Kampüste 473 öğretmen görev alacak.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NA YÖN VERECEK GENÇLER BURADA YETİŞECEK"
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, açılışa ilişkin yaptığı değerlendirmede "Eğitimde fiziki altyapının güçlendirilmesi, çağın gerekliliklerine uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması büyük önem taşıyor. Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra bilim, sanat ve spor alanlarında da gelişimini destekleyen bir merkez olacak. Burada millî ve manevi değerlerle yetişecek gençlerimiz, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğuna katkı sunacak, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde eğitime yapılan bu dev yatırım, sadece bugünün değil, yarının da güçlü Türkiye'sini inşa edecek nesilleri yetiştirmek için atılmış tarihi bir adımdır. Türkiye Yüzyılı'na yön verecek ilim, irfan ve hikmet sahibi gençler, bu eğitim külliyesinde yetişecektir" dedi.