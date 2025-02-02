Türkiye’nin en büyük eğitim yerleşkesi açılıyor! Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesecek

Türkiye'nin en büyük eğitim yerleşkesi açılıyor!

Temel atma töreni 20 Ocak 2023'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan İstanbul Esenyurt'taki Eğitim Kampüsü 68.5 dönüm arsa üzerinde inşa edildi. Kampüste 473 öğretmen görev alacak.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA YÖN VERECEK GENÇLER BURADA YETİŞECEK"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, açılışa ilişkin yaptığı değerlendirmede "Eğitimde fiziki altyapının güçlendirilmesi, çağın gerekliliklerine uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması büyük önem taşıyor. Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra bilim, sanat ve spor alanlarında da gelişimini destekleyen bir merkez olacak. Burada millî ve manevi değerlerle yetişecek gençlerimiz, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğuna katkı sunacak, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde eğitime yapılan bu dev yatırım, sadece bugünün değil, yarının da güçlü Türkiye'sini inşa edecek nesilleri yetiştirmek için atılmış tarihi bir adımdır. Türkiye Yüzyılı'na yön verecek ilim, irfan ve hikmet sahibi gençler, bu eğitim külliyesinde yetişecektir" dedi.