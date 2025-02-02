Gri listede aranan DHKP-C’li terörist İstanbul’da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine soruşturması kapsamında, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Hakaret" suçlarından aranması bulunan gri listedeki terörist Seval Aracı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eyüpsultan ilçesinde yakalandı.

DHKP-C İÇERİSİNDE FAALİYET GÖSTEREN 11 İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; Aracı'nın adresinde yapılan aramalarda kendisine ait 2 laptop, 4 cep telefonu ve 1 flash bellek ele geçirildi. Adreste bulunan 2 şüpheli hakkında yapılan araştırmada, Şah İsmail Bulut'un, Aracı'nın barınmasına yardımcı olduğu tespit edilirken, şüpheli Kağıthane ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına olan Aracı hakkında DHKP-C Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair 11 ifadesinin bulunduğu ortaya çıktı.