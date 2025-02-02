Netanyahu Orta Doğu mesajıyla neyi ima etti? A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail PKK’ya devlet istiyor

Filistin'de, özellikle Gazze'de, Suriye'de ve Lübnan'da saldırılar düzenleyen işgal devleti masumları hedef almaya devam ederken katil Netanyahu, Trump ile yakın bir şekilde çalışarak Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine inandığını söyledi.

"ORTA DOĞU HARİTASINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"

Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu. Hamas ve Hizbullah'a karşı saldırılarıyla Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini öne süren Netanyahu, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini vurgulayarak "Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum." dedi.

Netanyahu'nun bu sözleri ve ima ettiği harita tartışma konusu oldu. Harita ile neyi kastettiği ve haritanın ne anlam taşıdığına ilişkin A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimden dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz söz konusu haritanın merkezinde PKK/YPG'nin olduğunu belirtti.