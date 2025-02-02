Netanyahu Orta Doğu mesajıyla neyi ima etti? A Haber'de çarpıcı yorum: İsrail PKK'ya devlet istiyor
İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a bir ziyaret düzenleyecek. Katil başbakan ziyaret öncesi yaptığı açıklamada 'Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum.' dedi. Netanyahu'nun skandal sözleri ve Washington ziyaretine ilişkin A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılan Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tayiz ''İsrail PKK'ya devlet istiyor. Orta Doğu haritasında kasıt, PKK/YPG'nin merkezinde olduğu, Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı, Türkiye'yi kapsayan ikinci bir İsrail devleti kurmaktır. Netanyahu'nun, Trump'ın karşısına koyacağı dosya budur.' dedi. İşte detaylar...
Filistin'de, özellikle Gazze'de, Suriye'de ve Lübnan'da saldırılar düzenleyen işgal devleti masumları hedef almaya devam ederken katil Netanyahu, Trump ile yakın bir şekilde çalışarak Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine inandığını söyledi.
"ORTA DOĞU HARİTASINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"
Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu. Hamas ve Hizbullah'a karşı saldırılarıyla Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini öne süren Netanyahu, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini vurgulayarak "Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum." dedi.
Netanyahu'nun bu sözleri ve ima ettiği harita tartışma konusu oldu. Harita ile neyi kastettiği ve haritanın ne anlam taşıdığına ilişkin A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimden dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz söz konusu haritanın merkezinde PKK/YPG'nin olduğunu belirtti.
Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz: Trump'a gitmesi çok önemli tarih bir eşiğinde sürecinde olduğumuz anlamına geliyor. Nereleri nereleri alacak kendi haritasına katacak bunların bazılarını ifade etmiş. Lübnan'ı Suriye'yi, "Şuan fiili olarak askerlerinin bulunduğu yerleri topraklarımıza katacağız. Daha ileriye ve daha iyiye doğru genişleteceğiz" diye bir ifade kullanıyor. Bu görüşmeye gittiği için buralar bombalanıyor, yarın öbürgün gerçekten burada, ateşkes diye sevindik ama daha büyük bir çatışmanın başlamasına sebep olabilir.
"İSRAİL PKK'YA DEVLET İSTİYOR"
Bugün Orta Doğu'da yeni bir harita veya yeni bir devlet olma ihtimali şu: Terör örgütü PKK'ya İsrail bir devlet istiyor. Bunu açıkça dile getiriyor. Netanyahu'nun da Orta Doğu haritasından kastı ne olacak? Irak'a da gitse, yüzünü İran'a da dönse, Türkiye'ye de dönse, Suriye'ye de dönse burada ikinci bir İsrail devleti lazım, bunu da terör örgütü PKK/YPG ile ilk günden beri bu projeyi yürütüyorlar.
ABD zaten burada var, yani Trump'ı bunu ikna etmek için gidiyorlar. Burada Orta Doğu haritasından kasıt 2. İsrail devletidir. PKK/YPG'nin merkezinde olduğu Irak'ı Suriye'yi İran'ı Türkiye'yi kapsayan 2. bir İsrail devletidir. Netanyahu'nun dosyasında Trump'ın önüne koyacağı budur. Zaten altyapısı hazırlanan, bugüne kadar ABD'nin burada bulunma sebebi de bunun içindir.