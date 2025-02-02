Başkan Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında 'Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.