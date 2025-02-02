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CHP'de dost ve akraba atamalarının sonu gelmiyor: Balıkesir'de herkes koordinatör

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 07:23 Güncelleme: 02.02.2025 07:29
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CHP’de dost ve akraba atamalarının sonu gelmiyor: Balıkesir’de herkes koordinatör

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yaptığı atamalar tepki çekti. Akın, dayısının oğlu Hüseyin Partal ve eşini belediyede işe alırken, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K. ile birçok partiliyi de istihdam etti. Eski belediye başkanları Yurt Yıldırım, Deniz Onur Özcan ve Ekrem Oran’a koordinatörlük görevi verildi.

CHP'de tepki çeken eş, dost ve akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'ın yaptığı atamalar tepki çekti.

DAYISININ OĞLU VE EŞİNİ İŞTE ALDI

Geçtiğimiz aylarda dayısının oğlu Hüseyin Partal'ı ve Partal'ın eşini Belediyede işe alan Başkan Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K'yı ve çok sayıda partili ismi de işe almıştı.

CHP’de dost ve akraba atamalarının sonu gelmiyor: Balıkesir’de herkes koordinatör

CHP'Lİ İSİMLERE BELEDİYEDE İŞ

Sabah'ın haberine göre Akın bu isimlere yenilerini ekledi. Edremit'te 2012 yılında CHP İlçe Başkanı olan ve 2015 yılında Belediye Başkan aday adayı olan Yurt Yıldırım'ı, 2020 yılında yine Edremit'te CHP İlçe Başkanı olan Deniz Onur Özcan'ı ve Çeşme eski belediye Başkanı Ekrem Oran'ı Balıkesir Belediyesinde işe aldığı ortaya çıktı.

Yurt Yıldırım (Facebook)Yurt Yıldırım (Facebook)

ÖNÜNE GELEN KOORDİNATÖR

Başkan Ahmet Akın, tüm bu CHP'li isimleri Belediyede istihdam etmek için çok sayıda ismi koordinatör yaptı. Dayısının oğlu Hüseyin Partal'ı kendi makam odasının bulunduğu 6'ncı kata yerleştiren Akın, Partal'a Koordinatörlük görevi vermişti.

Belediyede yeni işe aldığı 3 CHP'li eski Başkana da aynı tarifeyi uygulayan Başkan Akın, Yurt Yıldırım'a "Edremit Koordinatörlüğü", Deniz Onur Özcan'a "Koordinatörlük" ve Çeşme eski Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'a ise, "Kıyılardan sorumlu koordinatörlük" görevi verdi.

Ekrem Oran (Sabah)Ekrem Oran (Sabah)

CHP'YE REST ÇEKMİŞTİ

Diğer yandan Ahmet Akın'ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde işe aldığı, eski Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, geçtiğimiz yerel seçimlerde partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyince partisine rest çekmiş ve düzenlediği mitinglerde, "Hodri meydan, ön seçime gidelim! 2 bin 600 üyeden, 2 binden az oy alan Ekrem Oran'ın adaylığını da kabul etmeyin!" diyerek rest çekmişti. Partisine rest çeken Ekrem Oran, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde "Kıyılardan sorumlu koordinatör" olarak işe başladı.

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