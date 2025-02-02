CHP'de dost ve akraba atamalarının sonu gelmiyor: Balıkesir'de herkes koordinatör
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yaptığı atamalar tepki çekti. Akın, dayısının oğlu Hüseyin Partal ve eşini belediyede işe alırken, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K. ile birçok partiliyi de istihdam etti. Eski belediye başkanları Yurt Yıldırım, Deniz Onur Özcan ve Ekrem Oran’a koordinatörlük görevi verildi.
CHP'de tepki çeken eş, dost ve akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'ın yaptığı atamalar tepki çekti.
DAYISININ OĞLU VE EŞİNİ İŞTE ALDI
Geçtiğimiz aylarda dayısının oğlu Hüseyin Partal'ı ve Partal'ın eşini Belediyede işe alan Başkan Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K'yı ve çok sayıda partili ismi de işe almıştı.
CHP'Lİ İSİMLERE BELEDİYEDE İŞ
Sabah'ın haberine göre Akın bu isimlere yenilerini ekledi. Edremit'te 2012 yılında CHP İlçe Başkanı olan ve 2015 yılında Belediye Başkan aday adayı olan Yurt Yıldırım'ı, 2020 yılında yine Edremit'te CHP İlçe Başkanı olan Deniz Onur Özcan'ı ve Çeşme eski belediye Başkanı Ekrem Oran'ı Balıkesir Belediyesinde işe aldığı ortaya çıktı.
ÖNÜNE GELEN KOORDİNATÖR
Başkan Ahmet Akın, tüm bu CHP'li isimleri Belediyede istihdam etmek için çok sayıda ismi koordinatör yaptı. Dayısının oğlu Hüseyin Partal'ı kendi makam odasının bulunduğu 6'ncı kata yerleştiren Akın, Partal'a Koordinatörlük görevi vermişti.
Belediyede yeni işe aldığı 3 CHP'li eski Başkana da aynı tarifeyi uygulayan Başkan Akın, Yurt Yıldırım'a "Edremit Koordinatörlüğü", Deniz Onur Özcan'a "Koordinatörlük" ve Çeşme eski Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'a ise, "Kıyılardan sorumlu koordinatörlük" görevi verdi.
CHP'YE REST ÇEKMİŞTİ
Diğer yandan Ahmet Akın'ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde işe aldığı, eski Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, geçtiğimiz yerel seçimlerde partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyince partisine rest çekmiş ve düzenlediği mitinglerde, "Hodri meydan, ön seçime gidelim! 2 bin 600 üyeden, 2 binden az oy alan Ekrem Oran'ın adaylığını da kabul etmeyin!" diyerek rest çekmişti. Partisine rest çeken Ekrem Oran, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde "Kıyılardan sorumlu koordinatör" olarak işe başladı.