CHP’de dost ve akraba atamalarının sonu gelmiyor: Balıkesir’de herkes koordinatör

Yurt Yıldırım (Facebook)

ÖNÜNE GELEN KOORDİNATÖR

Başkan Ahmet Akın, tüm bu CHP'li isimleri Belediyede istihdam etmek için çok sayıda ismi koordinatör yaptı. Dayısının oğlu Hüseyin Partal'ı kendi makam odasının bulunduğu 6'ncı kata yerleştiren Akın, Partal'a Koordinatörlük görevi vermişti.

Belediyede yeni işe aldığı 3 CHP'li eski Başkana da aynı tarifeyi uygulayan Başkan Akın, Yurt Yıldırım'a "Edremit Koordinatörlüğü", Deniz Onur Özcan'a "Koordinatörlük" ve Çeşme eski Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'a ise, "Kıyılardan sorumlu koordinatörlük" görevi verdi.