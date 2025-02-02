Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki: Bu kafayla 222 yıl beklerler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan muhalefeti eleştirirken 'Bu kafayla 222 beklerler. Armuz piş ağzıma düş mantığıyla iktidar bekliyorlar ' dedi. 'Özgür Özel kırmızı kartla ortada dolanıyor. Muhalefet gerçeklerden kopmuş durumda.' ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan CHP'nin yolsuzluklarının ayyuka çıktığını belirtti. Öte yandan LGBT terörüne tepki gösteren Erdoğan, 'Aile kurumu hedef alınmıştır' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.
Vefatının birinci yıl dönümünde yazar Alev Alatlı'yı rahmet ve şükranla yad ettiğini söyleyen Erdoğan, Alatlı'nın Türkiye'nin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur ve en hakikatperver kadın münevverlerinden biri olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Türkiye merkezli düşüncenin ölçülerinden olan Alatlı'ya Allah'tan rahmet diledi.
AK Parti'nin kuruluşundan bugüne İstanbul kadın kollarında görev yapan her kadına şükranlarını sunan Erdoğan, bugünkü kongreyle birlikte göreve başlayacaklara başarılar dilerken, görevi devredecek olanlara ise emeklerinden ötürü teşekkür etti.
Başkan Erdoğan, "Her zaman söylediğim üzere kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir. Biz de partimizi bir erdemliler hareketi olarak kurarken ana kademe yanında kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik. Teşkilatlarımızı ve tüm faaliyetlerimizi bu üçlü yapı esasına göre yürüttük." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'ni yaparak yeni ekip ve yeni bir heyecanla Türkiye Yüzyılı yürüyüşlerine güç kattıklarını belirten Erdoğan, 5 Şubat'ta gerçekleştirilecek AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'nde de yeni bir ekip ve yeni bir heyecanla Türkiye'deki tüm kadınlara ulaşacak bir seferberlik başlatacaklarını kaydetti.
"TÜRKİYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN HAZIRLIKLARINI BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARTACAĞIZ"
Başkan Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki büyük depremin ikinci yıl dönümünde Adıyaman'da olacağını ve 7 Şubat'ta İstanbul İl Teşkilatı'nın kongresini yaparak yoğun bir maratona daha son noktayı koyacaklarını belirterek, "Büyük kongremizi 23 Şubat'ta tam bir demokrasi şöleni atmosferini inşa ederek Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün hazırlıklarını bir üst seviyeye çıkartacağız." diye konuştu.
AK Parti'nin kadın ve gençlik teşkilatlanmasının diğer partilere örnek olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Onlar da aynı istikamette bir gayrete girmişlerdir. Gerçi hiçbir taklit, aslının yerini tutamaz derler ama kadınlar ve gençlerimiz adına bu gelişmeden gayet memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Peki biz kadın teşkilatlanmamıza, kadınlara yönelik çalışmalarımıza niçin bu kadar önem veriyoruz? 'Erkeği eğitirsen bir kişi, kadını eğitirsen bir aileyi ve oradan da tüm toplumu eğitirsin' diye bir söz vardır. Atalarda 'Er bozulursa aile bozulur, kadın bozulursa millet bozulur' diyorlar. Göründüğü gibi ne tarafa bakarsanız bakın, kadının aileden başlayarak tüm toplumu, tüm insanlığı nasıl etkilediğinin işaretlerini görüyorsunuz. Erkeğin ailenin direği olduğu ifadesinin devamı kadının da ailenin temeli olduğu gerçeğidir. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir. Erkeği ve çocuklarıyla bütün bir ailenin gönlünü fethetmenin onlara kendimizi anlatmanın ve ihtiyacınız olan desteği almanın yolu kadınlara ulaşmaktan geçiyor."
Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin hanelere ağırlıklı olarak kadın üzerinden girerek seçimlerde yüzde 50'leri bulan oy oranlarını yakaladığını söyledi.
Başkan Erdoğan, "Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse kadınlara yeteri kadar etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir. Çünkü bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir." diye konuştu.
AK Parti'yi hak ettiği yere kadınların taşıyabileceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Biliyorsunuz 2028 seçimlerinde yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz. Bu hedefin tutturulmasında sizden beklentimiz büyüktür. Şunu asla unutmamalıyız, siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır ama en büyük amil çalışmaktır. Siz bakmayın bizdeki muhalefetin hiç çalışmadan yiyip, içip sırtüstü yatarak 'Armut piş, ağzıma düş' mantığıyla iktidar beklediğine. Görüyorsunuz, 22 yılı aşkın süredir bekliyorlar. Bu kafayla giderlerse daha 22 yıl da beklerler, 222 yıl da beklerler. Milletimiz ülkenin kaderini bu kifayetsiz muhterislere asla bırakmaz. Kadınlar evlatlarının geleceğini bu iş bilmezlere kesinlikle emanet etmez. Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülkenin meselelerine kafa yormadıkça, akıllı uslu çözümlerle milletin huzuruna çıkmadıkça bunlar ancak 23 Nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynarlar."
Erdoğan, eskilerin "Çalışan dağları aşar, çalışmayan düz ovada şaşar." sözünü aktararak, "Rabb'imiz de bizlere erkek olsun, kadın olsun, hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceği müjdesini veriyor. Biz bugünlere erkeğiyle, kadınıyla, genciyle yaşlısıyla hep beraber çok çalışarak, emek vererek, ter dökerek, kafa patlatarak, her zemin ve şartta mücadeleyi diri tutarak geldik." diye konuştu.
Yarın da aynı kararlılık, aynı hazırlık ve aynı dinamizmle milletin huzuruna çıkmak zorunda olduklarını vurgulayan Erdoğan, aksi takdirde tıpkı geçen yılki mahalli seçimlerde olduğu gibi bu kifayetsizlere mahkum ettikleri için kendilerini milletin ve tarihin affetmeyeceğini dile getirdi.
Erdoğan, üzerlerindeki vebalin çok büyük, omuzlarındaki yükün gerçekten çok ağır olduğuna değinerek, "Biz de bu yükün ve vebalin mehabetine uygun bir samimiyetle çalışarak şükran borcunun ötesinde can borcumuzun da olduğu milletimize aşkla hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar kendilerini yarı yolda bırakmayan, her mücadele yanlarında olan kadınlara inandıklarını ve güvendiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin amiral gemisi İstanbul'un her alanda olduğu gibi bu hususta da diğer 80 vilayete örnek olacağına inandığını söyledi.
Başkan Erdoğan, salona asılan "Kadınlar bilirim İstanbul'a ait liderinin arkasında dimdik duran." yazılı pankart için "Güzel bir slogan seçmişsiniz." dedi.
"EN FAZLA EZİLEN, EN ÇOK ÖRSELENEN KESİM KADINLARDIR"
Günümüzde dünyada ve Türkiye'de üzerinde en karanlık projelerin uygulanmaya çalışıldığı, en fazla ezilen, en çok örselenen kesimin kadınlar olduğuna dikkati çekerek, "Batı'daki kadın hareketleri kökleri binlerce yıl öncesine kadar uzanan ve kadını yok sayan anlayışa tepki olarak doğmuştur. Kadınların asırlara sari hak ve özgürlük mücadelesi ise kapitalizmin acımasız çarkları arasında öğütülerek onları meta haline getirmiştir." diye konuştu.
Erdoğan, sonra işin daha tehlikeli bir mecraya yöneldiğine ve aile kurumunu hedef aldığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geldiğimiz noktada durum cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında erkekleri de içine alan bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır. Küresel kültürün baronları tarafından LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmekte ve özendirilmektedir. Çocuk istismarını da meşrulaştıracak kadar arsızlaşan bu sapkınlığa itiraz etmek, birçok Batı ülkesinde neredeyse imkansızdır. Sinemadan modaya, dijital mecralardan edebiyata, siyasetten sivil topluma geniş bir yelpazede hayatımıza zerk edilmek istenen bu cinnetten milletimizi uzak tutmamız şarttır."
Erdoğan, Türkiye'nin günden güne iyice zıvanadan çıkan bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarlarından biri olmaya devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Esasen bizim inancımız da kültürümüz de hatta dilimiz de böylesi bir cinsiyetçi ayrıma kesinlikle uygun değildir. Bizde kadın daima ailenin ve toplumun ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiş, öyle muamele görmüş, kadına daima hürmet edilmiştir. Dikkat ederseniz birçok türkümüzde kadın ve erkeğe dair ifadeler cinsiyetçi ayrımı içermeyen sadece insanı işaret eden kelimelerdir. Türkçemizdeki adam ve kadın kavramları da asla cinsiyetçi bir ayrımı değil, sadece ve sadece cinsiyet farkını belirtir."
"TEHLİKEYİ GÖRMEK İÇİN BUNDAN DAHA ÇARPICI ÖRNEK ARAMAYA GEREK VAR MI"
"Kimi yanlış uygulamalardan hareketle milletimizi fıtratına aykırı bir parantezin içine hapsetmek isteyenlerin derdi kadınlar değil doğrudan milli ve manevi varlığımızdır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Küresel rüzgarlara kapılarak aile kurumunu yıkmakla kalmayıp erkek ve kadın arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmak bizi çağdaş yapmaz. Sadece emperyalistlerin, küreselcilerin oyuncağı yapar. İşte görüyorsunuz, evlilik oranları hızla düşerken boşanma oranları aynı hızla artıyor. Gençlerimizin çocuk sahibi olma iştiyakı öylesine azaldı ki artık nüfusumuzun 2035'ten itibaren düşüşe geçmeye başlayacağı 2100'de de 65 milyona gerileyeceği simülasyonlarla karşılaşıyoruz. Tehlikeyi görmek için bundan daha çarpıcı örnek aramaya gerek var mı? Dünyada maruz kaldıkları yoğun baskı ve propagandanın etkisiyle bu tür akımlara yol veren ülkeler artık tehlikeyi gördükleri için birer birer tedbir almaya başladılar. Erkeği erkek, kadını kadın, ikisini birden de insan olarak koruyup kollamak bizim de önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların ana eksenini oluşturmaktadır."
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Her tarafından yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık, taciz fışkıran teşkilatlarındaki kokuşma ayyuka çıkmış durumda, ama sorsanız ilkeli siyaset ve etkili muhalefet yapıyorlar." dedi.
Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonunun odağına "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" ilkesini yerleştirdiklerini dile getirdi.
Erdoğan, 2025 senesini yine bu anlayışla "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini belirterek, "Evlatlarımızın doğumundan, eğitiminin tüm safhalarına, iş sahibi olmasından, evliliğine ve çocuklarının korunmasına kadar hayatlarının her safhasında, desteklerimizle yanlarında olacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zihin ve beden sağlığına yönelik her türlü tehdide karşı tavizsiz bir mücadele yürüteceğiz. Erkeği, kadını ve çocuğuyla aile kurumunu güçlendirmek için yeni politikaları devreye alacağız." ifadelerini kullandı.
Aile büyüklerinin ömürlerinin sonbaharını öncelikle evlatlarıyla birlikte, bu mümkün değilse kendileri için hazırlanan huzurlu ortamlarda geçirmeleri için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Milletimizin hiçbir ferdini tüm mecralarda yükselen küresel ahlaki tehditlere karşı korumasız, yalnız, çaresiz bırakmayacağız. Dünyayı sadece kendi zehirli söylemlerinden çizdikleri kirli şablonlardan, dayattıkları çarpık çerçevelerden ibaret görenler elbette bu yaklaşıma itiraz edeceklerdir. Bakanlığımızın adındaki 'aile' ifadesinden rahatsız olan marjinaller şüphesiz bizi ve gayretlerimizi hedef alacaklardır. Kadın haklarını dillerine pelesenk edip çoğu çocuk ve kadın 50 bin Gazzeli mazlumun katledilmesine 471 gün boyunca sessiz kalanlar, sırf aileye, kadına, çocuğa sahip çıktığımız için bizi eleştireceklerdir. Sadece itiraz etmekle de kalmayıp küresel seviyede verilen desteklerle sivriltilmiş ellerindeki tüm okları bize yönelteceklerdir.
Biz bunları asla kulak asmayacak, çığırtkanlıkları ve tehditleri karşısında kesinlikle geri adım atmayacağız. Bunların yüzlerindeki maskeyi indirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kadın, aile ve nüfus politikalarımızın toplumla, hayatın gerçekleriyle ve milletin değerleriyle bağı kopmuş, sesi çok çıkan ama halkta hiçbir karşılığı olmayan marjinal yapılar tarafından sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. Tıpkı muhalefetin tepkilerine rağmen sürdürdüğümüz 'en az 3 çocuk' çağrımızda olduğu gibi burada da ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktan geri durmayacağız."
Salondaki kadınlardan, bu hakikatleri ülkedeki yaklaşık 43 milyon kadınının her birine anlatmasını isteyen Erdoğan, "Milletimizden gereken desteği aldığımızda Allah'ın izniyle zaferle çıkamadığımız hiçbir mücadelemiz olmadı. Bu mücadeleyi de aynı anlayışla yürütecek, milli ve manevi yapımızı aile kurumumuzu hepsinden önemlisi Türkiye'nin kadınlarını küresel şer ittifakının sinsi tuzakları karşısında muhafaza ve müdafaa edeceğiz." dedi.
"HEPSİNİN ORTAK HEDEFİ BİZİ DEVİRMEK"
Erdoğan, Türkiye'de muhalefetin beceriksizliğinin yanında ne istediği ve amaçladığı belli olmayan nihilist bir kesim olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki yeminli düşmanları, bunların en büyük destekçisi. Hepsinin ortak hedefi iktidarı yani bizi devirmek. Gerçi bunların devrilen yönetimin yerine neyin konulacağı konusunda bir fikirleri yok ama iktidarın değişmesi konusunda hemfikirler. Ama muhalefet ve beraber yol yürüdüğü kimliksiz kesimler tamamen kendi tembellikleri, küçük hesapları sebebiyle milletten bekledikleri desteği alamıyorlar. İktidar değiştirip bizi yıkamadıkça azgınlaşıyorlar, çirkefleşiyorlar, seviyeyi her seferinde biraz daha aşağı çekiyorlar. Ne söylem ne politika ne eylem seviyesinde bizimle boy ölçüşemeyince, kamu görevlilerine, hakim savcılarımıza, hatta bizatihi milletin kendisine saldırmaya, hakaret etmeye başladılar. Şehirlerine hizmetle mükellef oldukları kurumları, parası ve personeliyle yaptıkları trajikomik şovların malzemesi haline getirdiler. Hırsları boylarını öylesine aşıyor ki artık gizlemekte zorlanıyorlar."
Erdoğan, muhalefetin kendi partilerindeki garip ve kirli ayak oyunlarını Türkiye siyasetinin temel meselesi gibi göstermeye kalkacak kadar gerçeklerden kopmuş halde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Karşımızda Türkiye'nin ana muhalefet partisi mi yoksa sirk çadırı mı var inanın belli değil. Hallerine baktıkça gülsek mi ağlasak mı bilemiyoruz. Genel başkanı elinde kırmızı kartla ortada dolanıyor, eski genel başkan ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor. İnanın sorun, 'Kırmızı kart ne işe yarar' bilmez. Sorun 'Sarı kart ne işe yarar' onu da bilmez. Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Her tarafından yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık, taciz fışkıran teşkilatlarındaki kokuşma ayyuka çıkmış durumda, ama sorsanız ilkeli siyaset ve etkili muhalefet yapıyorlar. Sosyal medya gazıyla bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır diyorlar. Bunun için hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 Mahalli İdareler Seçimleri'ne çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz."
"ÖNEMLİ OLAN TÖKEZLEMEK DEĞİL, HEMEN TOPARLANIP YOLUNA DEVAM EDEBİLMEKTİR"
Başkan Erdoğan, oyuna gelmeyeceklerini, seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bildiklerini, en küçük bir zafiyetin, rehavetin, gerilemenin kendilerine en büyük maliyetler doğurabileceğini hep birlikte gördüklerini dile getirdi.
Geçen yılki mahalli idareler seçimlerinde arzu ettikleri neticeleri alamayışlarının tek sebebinin bu tablo olduğunu ifade eden Erdoğan, "İstişare kültürünü, kurumsal yapımızın genlerine nakşetmiş bir parti olarak gerektiğinde kendi öz eleştirimizi yapmaktan çekinmeyeceğiz. Önemli olan tökezlemek değil, hemen toparlanıp çok daha kararlı ve güçlü şekilde yoluna devam edebilmektir." dedi.
İlk safhayı atlattıklarını, artık vites yükseltme vakti olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ana kademesi, kadın ve gençlik kollarıyla tüm teşkilatımızı yeni bir heyecanla ayağa kaldırdığına inandığımız il kongrelerimizi tamamlamak üzereyiz. Bu güzel tabloyu büyük kongremizde taçlandırarak vites yükseltme aşamasına geçiyoruz. Üçlü bir sac ayağı olarak gördüğüm bu teşkilat yapısı vasıtasıyla 11,5 milyona yakın üyemizi tam manasıyla harekete geçirdiğimizde evvelallah önümüzde kimse duramaz." değerlendirmesinde bulundu
Başkan Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Yurt dışıyla birlikte 65 milyonu bulan seçmenlerimizin her birinin gönlünü kazanmak, desteğini almak için çok yönlü bir çalışma yürüteceğiz. Küresel ve bölgesel etkinliğimizi artırırken bir yandan da insanımızın bizar olduğu hepimizin malumu sorunların çözümünü hızlandıracağız. Buna paralel olarak, yapacağımız güçlü bir vizyonu, kapsamlı bir programı, iddialı projeleri içeren iyi bir hazırlıkla milletimizin karşısına çıkacağız. Böylece eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını sizlerle birlikte çok daha yükseğe taşıyacağız. 'Niyet hayır, akıbet hayır' diyerek yeni dönemimizin ve yürüteceğimiz bilinçli, planlı, programlı, kuşatıcı, hasbi, harbi çalışmaların şimdiden hayırlara tebdil olmasını diliyorum."
Erdoğan, İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlı olmasını temenni ederek, yönetimde görev alacaklara başarılar diledi.
KONGREDEN NOTLAR
Kongrede AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Adayı Tuğba Işık Ercan ve İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de konuşma yaptı.
Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildiğinde eşi Emine Erdoğan ile sahneye geldiği sırada "Bir Aşk Hikayesi" şarkısı çalındı.
Şarkıyı dinlerken katılımcıları selamlayan Erdoğan, sahnede kendilerine eşlik eden çocuklara hediye verdi.
Programın sonunda İl Kadın Kolları Başkanı Demirer, günün anısına Başkan Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.
Başkan Erdoğan, divan üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından salondan ayrıldı.
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