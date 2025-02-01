İstanbul'da İSKİ şebekesi patladı sular metroya ulaştı
İstanbul Bakırköy'deki metro istasyonunda İSKİ şebekesinin patlaması sonrası akan sular metro raylarına kadar ulaştı. Tepki çeken olayda su sızıntısı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan İncirli metro istasyonunda İSKİ şebekesi patladı.
Bakırköy'de bulunan İncirli metro istasyonunda İSKİ'ye ait şebeke patladı. Patlayan şebekeden sızan su metro raylarına ulaştı. Su sızıntısı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.