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İstanbul'da İSKİ şebekesi patladı sular metroya ulaştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 23:59 Güncelleme: 02.02.2025 00:14
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İstanbul’da İSKİ şebekesi patladı sular metroya ulaştı

İstanbul Bakırköy'deki metro istasyonunda İSKİ şebekesinin patlaması sonrası akan sular metro raylarına kadar ulaştı. Tepki çeken olayda su sızıntısı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan İncirli metro istasyonunda İSKİ şebekesi patladı.

İSKİ ŞEBEKESİ PATLADI, METRO İSTASYONUNA SU SIZDI

Bakırköy'de bulunan İncirli metro istasyonunda İSKİ'ye ait şebeke patladı. Patlayan şebekeden sızan su metro raylarına ulaştı. Su sızıntısı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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İstanbul’da İSKİ şebekesi patladı sular metroya ulaştı İstanbul’da İSKİ şebekesi patladı sular metroya ulaştı İstanbul’da İSKİ şebekesi patladı sular metroya ulaştı
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