İstanbul'da 2. Yenidoğan skandalı mı? Korkunç iddialara bakanlıktan soruşturma | "Etkileşim için gebeler sezaryana alındı"
İstanbul'da bir özel hastanede görevli hekimin sosyal medyada gündeme getirdiği iddialar Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Bir doktor sosyal medyada etkileşim için anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığı ve buna karşı durduğu için tehdit edildiğini iddia etti. Bakanlık söz konusu hastaneye yönelik idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İstanbul'daki bir özel hastanede çalışan doktor, sosyal medya hesabıdan anne adaylarının sosyal medyaya video çekmek amacıyla erken doğum yaptırıldığı iddiasında bulundu.
İstanbul'da özel bir hastanede çalışan doktor E.E., kendi sosyal medya hesabından çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.
Sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığı şeklinde iddialarda bulunan doktor, buna karşı çıktığı için tehdit edildiğini belirtti.
O İDDİALARA SORUŞTURMA
Sosyal medyada iddiaların yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'Sağlıklı Çözüm' hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir hekimin İstanbul'da görev yaptığı özel sağlık kuruluşuna ilişkin, gebeler ve böbrek yetmezliği hastaları ve diyaliz süreçleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddialarını da içeren konu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.