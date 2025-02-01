Organize dolandırıcı suç örgütü çökertildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen 'Hücre-7' operasyonlarında organize dolandırıcı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, elebaşının da içerisinde bulunduğu 88 şüphelinin yakalandığını ve 61'inin tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen 'Hücre-7' operasyonlarında organize dolandırıcı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, elebaşının da içerisinde bulunduğu 88 şüphelinin yakalandığını ve 61'inin tutuklandığını bildirdi.
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