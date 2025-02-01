01 Şubat 2025, Cumartesi
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Organize dolandırıcı suç örgütü çökertildi!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 09:00
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Organize dolandırıcı suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen 'Hücre-7' operasyonlarında organize dolandırıcı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, elebaşının da içerisinde bulunduğu 88 şüphelinin yakalandığını ve 61'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen 'Hücre-7' operasyonlarında organize dolandırıcı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, elebaşının da içerisinde bulunduğu 88 şüphelinin yakalandığını ve 61'inin tutuklandığını bildirdi.

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