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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 08:56 Güncelleme: 01.02.2025 10:59
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Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındığın açıkladı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 07.50 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

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