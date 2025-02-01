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CHP’de ‘ön seçim’ krizi! İmamoğlu ile Özel'den Yavaş'a operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 11:05
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CHP’de ‘ön seçim’ krizi! İmamoğlu ile Özel’den Yavaş’a operasyon

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılması planlanan ön seçim, partiyi karıştırdı. Mansur Yavaş'ın seçime girmeyeceği iddia edildi.

Anketlerde sürekli Mansur Yavaş'ın gerisinde kalan ve cumhurbaşkanı adaylığını garanti altına alabilmek için tüm olanaklarını devreye sokan Ekrem İmamoğlu, bir süredir arzuladığı 'ön seçim' hedefine ulaşmanın eşiğine geldi.

Sabah'ın haberine göre İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i baskı altına alarak ön seçim yöntemini kabul ettirdiği, Özel'in ise Mansur Yavaş'ın partiden ayrılmasını engellemek ve sessiz bir şekilde pasifize etmek için bu öneriyi mantıklı bulduğu iddia ediliyor.

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğluMansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu

İMAMOĞLU'NDAN 'MAĞDURİYET' ALGISI

Öte yandan İmamoğlu'nun kendisine açılan soruşturmalar üzerinden 'mağdur' algısı oluşturmaya çalıştığı bu süreçte ön seçim kararının alınması da partili kaynaklar tarafından 'manidar' olarak yorumlandı.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğluÖzgür Özel ile Ekrem İmamoğlu

"BUNUN ADI MANSUR YAVAŞ'I PASİFİZE ETME OPERASYONU"

Bu aşamada atılan adımla birlikte parti yönetiminin Mansur Yavaş'ın elini kolunu bağlamaya çalıştığı, bağımsız cumhurbaşkanı adayı olarak oyları bölmesinin önüne geçilmek istendiği değerlendiriliyor.

CHP'li kaynaklar, temayül yoklaması şeklindeki ön seçimin oy sayım aşamasında da manipülasyona açık olacağını vurgulayarak, "Bunun adı Mansur Yavaş'ı pasifize etme operasyonu" yorumunu yaptı.

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