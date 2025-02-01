CHP’de ‘ön seçim’ krizi! İmamoğlu ile Özel’den Yavaş’a operasyon

Anketlerde sürekli Mansur Yavaş'ın gerisinde kalan ve cumhurbaşkanı adaylığını garanti altına alabilmek için tüm olanaklarını devreye sokan Ekrem İmamoğlu, bir süredir arzuladığı 'ön seçim' hedefine ulaşmanın eşiğine geldi.

Sabah'ın haberine göre İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i baskı altına alarak ön seçim yöntemini kabul ettirdiği, Özel'in ise Mansur Yavaş'ın partiden ayrılmasını engellemek ve sessiz bir şekilde pasifize etmek için bu öneriyi mantıklı bulduğu iddia ediliyor.