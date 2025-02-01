CHP’de ‘ön seçim’ krizi! İmamoğlu ile Özel'den Yavaş'a operasyon
CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılması planlanan ön seçim, partiyi karıştırdı. Mansur Yavaş'ın seçime girmeyeceği iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i baskı altına alarak ön seçim yöntemini kabul ettirdiği, Özel'in ise Mansur Yavaş'ın partiden ayrılmasını engellemek ve sessiz bir şekilde pasifize etmek için bu öneriyi mantıklı bulduğu iddia ediliyor.
İMAMOĞLU'NDAN 'MAĞDURİYET' ALGISI
Öte yandan İmamoğlu'nun kendisine açılan soruşturmalar üzerinden 'mağdur' algısı oluşturmaya çalıştığı bu süreçte ön seçim kararının alınması da partili kaynaklar tarafından 'manidar' olarak yorumlandı.
"BUNUN ADI MANSUR YAVAŞ'I PASİFİZE ETME OPERASYONU"
Bu aşamada atılan adımla birlikte parti yönetiminin Mansur Yavaş'ın elini kolunu bağlamaya çalıştığı, bağımsız cumhurbaşkanı adayı olarak oyları bölmesinin önüne geçilmek istendiği değerlendiriliyor.
CHP'li kaynaklar, temayül yoklaması şeklindeki ön seçimin oy sayım aşamasında da manipülasyona açık olacağını vurgulayarak, "Bunun adı Mansur Yavaş'ı pasifize etme operasyonu" yorumunu yaptı.