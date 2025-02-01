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AK Parti'de büyük kongre için geri sayım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi mesajları verecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 08:28 Güncelleme: 01.02.2025 08:29
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AK Parti’de büyük kongre için geri sayım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi mesajları verecek?

AK Parti'nin aylardır devam eden yenilenme süreci 23 Şubat'ta Ankara'da toplanacak 8'inci Olağan Büyük Kongre'yle tamamlanacak. AK Parti'nin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiği süreç olarak değerlendirilen büyük kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi mesajları verecek?

Başkan Erdoğan'ın teşkilatlara yenilenme ve enerji mesajı verdiği kongrelerin ardından tüm Türkiye'nin gözü Büyük Kongrede olacak. AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

Sabah'ın haberine göre Kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 75 asıl 35 yedek üyesi, Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) 15 asıl 5 yedek üyesi, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun (GMPDHK) 3 asıl 2 yedek üyesi, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun (SEEK) 5 asıl 2 yedek üyesi seçilecek.

AK Parti kongresiAK Parti kongresi

Parti tüzüğüne göre, kongrelerin toplanması için delege toplam sayısının en az dörtte birinin katılımının gerekliliği baz alınıyor.

Yeterli katılımın olmaması durumunda ise ilk toplantıya katılanlar ile ikinci toplantı gerçekleştirilecek.

AK Parti kongresiAK Parti kongresi

Kongreyi yönetecek divan için de seçim gerçekleştirilmesi gerekliliği bulunuyor. Parti tüzüğüne göre, divan başkanlığına tek aday olur ise açık oylama, birden fazla aday var ise seçim usulü genel kurul tarafından verilen kararla gerçekleştiriliyor. Divan heyetinin ise açık oylama ile oluşturulması gerekiyor.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

HANGİ MESAJLARI VERECEK?

Kongrenin açılışının ardından belirlenen kongre divanı gündemi okuduktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıkarak partililere hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında, yenilenme ve enerji mesajı vermesi bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

TÜZÜK, BÜTÇE, MKYK RAPORU OYLANACAK

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından ise Tüzük Değişikliği Komisyon Raporu'nun okunması, gelir-gider ve kesin hesap raporunun okunması, müzakeresi ve oylaması gerçekleştirilecek. Gelecek dönem tahmini bütçe oylanacak. Ardından ise Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu kongrede sunacak ve oylanacak.

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