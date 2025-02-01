AK Parti’de büyük kongre için geri sayım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi mesajları verecek?

AK Parti kongresi

Kongreyi yönetecek divan için de seçim gerçekleştirilmesi gerekliliği bulunuyor. Parti tüzüğüne göre, divan başkanlığına tek aday olur ise açık oylama, birden fazla aday var ise seçim usulü genel kurul tarafından verilen kararla gerçekleştiriliyor. Divan heyetinin ise açık oylama ile oluşturulması gerekiyor.