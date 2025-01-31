18 yıl sonra bir Türk! Başkan Erdoğan’dan NBA All-Star’a seçilen Alperen Şengün’e tebrik telefonu

İŞTE GİRESUN'DA DOĞAN BİR DEV ADAMIN ALL-STAR'A UZANAN HİKAYESİ...

Alperen dünyaya geldiğinde, Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur gibi Türk basketbolunun efsanelerinin A Milli Erkek Basketbol Takımı'yla 2001'de Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak "12 Dev Adam" ünvanını almasından henüz 1 yıl geçmişti. Çocukluğunda bu efsanelerin videolarını izleyen Alperen Şengün, "örnek aldığım" dediği Mehmet Okur'un All-Star olduğu 2007'de henüz 5 yaşındaydı.

Alperen'in basketbol dünyasına girişi ilkokul çağlarına uzanıyor. Babasından ve ağabeyinde de etkilenen Alperen, Giresun Üniversitesi Spor Kulübünün altyapısında forma giyerken, minikler turnuvasında tüm dikkatleri üzerine topladı. Alperen, burada gösterdiği performansla Türk basketboluna birçok isim yetiştirmiş Balıkesir'deki Banvit Kulübünün dikkatini çekti.

Henüz 12 yaşında Giresun'dan ayrılan ve Balıkesir'e giden Alperen, Banvit'in altyapısında genç oyuncu sözleşmesi imzaladı. Daha 16 yaşındayken kulübüyle profesyonel olan Alperen, bir alt ligde mücadele eden Bandırma Kırmızı'da ilk resmi maçına çıktı.

Profesyonel olarak ilk maçını Türkiye Basketbol Ligi'nde 13 Ekim 2018'de 16 yaşındayken oynayan Alperen Şengün, genç bir oyuncu olarak sezonu 10,8 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,2 asistle tamamladı.