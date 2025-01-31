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Bakan Fidan'dan Lavrov ile önemli temas! Görüşmede Suriye'nin siyasi birliğine destek vurgusu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 18:20 Güncelleme: 31.01.2025 18:20
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Bakan Fidan’dan Lavrov ile önemli temas! Görüşmede Suriye’nin siyasi birliğine destek vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki durum ele alınırken her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği destek vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE'NİN SİYASİ BİRLİĞİNE DESTEK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

Görüşmede, her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği destek vurgulanırken, siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının önemi kaydedildi.

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Bakan Fidan’dan Lavrov ile önemli temas! Görüşmede Suriye’nin siyasi birliğine destek vurgusu Bakan Fidan’dan Lavrov ile önemli temas! Görüşmede Suriye’nin siyasi birliğine destek vurgusu Bakan Fidan’dan Lavrov ile önemli temas! Görüşmede Suriye’nin siyasi birliğine destek vurgusu
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