Milli İstihbarat Akademisi’nden dikkat çeken rapor! Ukrayna - Rusya savaşını analiz ettiler

Savaşta bugüne kadar iki taraf da ağır kayıplar verirken, Rusya da Ukrayna da üstünlük sağlayamadı (AA)

UKRAYNA'NIN ELEKTRONİK HARBE KARŞI TEKNOLOJİK HAMLESİ

Elektronik harp, savaşın bir başka belirleyici unsuru olarak öne çıkmıştır. Rusya, Krasuha-4 ve Borisoglebsk-2 gibi gelişmiş elektronik harp sistemleriyle Ukrayna'nın iletişim, navigasyon ve dron faaliyetlerini sekteye uğratırken Ukrayna, Batı'dan sağladığı destek ve ticari teknolojiler sayesinde bu baskıyı azaltmayı başarmıştır. Starlink gibi uydu iletişim çözümlerinin başarılı entegrasyonu, savaşta askeri ve sivil teknolojilerin kesişim noktalarını gözler önüne sermekte ve bu tür yeniliklerin önemini vurgulamaktadır. Ukrayna'nın insansız hava ve deniz araçları ile gerçekleştirdiği saldırılar, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun önemli kayıplar yaşamasına ve geri çekilmesine yol açmıştır. Bu durum, düşük maliyetli ve yenilikçi çözümlerin güçlü donanmalara karşı etkili olabileceğini gözler önüne sermektedir.

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN ANAHTAR GÜÇ: BAYRAKTAR TB2

Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA'ları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda simgesel bir rol oynayarak hem askeri hem de toplumsal düzeyde büyük etki yaratmıştır. Bayraktar TB2, savaşın özellikle ilk aşamalarında Ukrayna ordusunun hem gerçek zamanlı taktik keşif ve gözetleme ihtiyacının büyük kısmını sağlamış hem de taşıdığı ROKETSAN üretimi MAM-L tipi akıllı mühimmatla Rus zırhlı araç, topçu sistemleri ve hava savunma sistemlerini vurarak cephe hattında tesir yaratmıştır. Bayraktar TB2'nin sağladığı yakın hava desteği, savaş alanının pek çok sektöründe Rus ilerlemesinin yavaşlatılmasında etkili olmuştur. Bayraktar TB2'nin etkisi sadece askeri düzlemde sınırlı kalmamıştır.

Ukrayna'nın uluslararası kamuoyunda yürüttüğü destek toplama kampanyası ve ulusal düzeyde halkın moral ve motivasyonunun güçlü tutulması için kullanılan sembollerden biri haline gelmiştir.



SAVAŞIN GİDİŞATINI BATI'NIN DESTEĞİ Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Artan mühimmat sarfiyatının siyasi ve askeri etkileri de gözlenmiştir. Rusya Federasyonu; Kuzey Kore ve İran'dan çok sayıda mühimmat temin etmeye başlamıştır. Bu durum, anılan ülkelerle siyasi ve stratejik ilişkilerini daha da derinleştirmiştir. Ukrayna'ya yapılacak mühimmat yardımı ve bu talebi karşılayacak endüstriyel kapasitenin oluşturulması da Avrupa Birliği içinde bu konuda yoğun tartışmaları tetiklemiştir. Tüm bu iç içe geçmiş aşamalar, savaş alanındaki sistem, ürün ve teknolojilerin kullanım ve tedariklerinin üst seviyede siyasi, stratejik ve jeopolitik etkiler yarattığını göstermektedir.



Rusya-Ukrayna savaşı, geleneksel ve geleneksel olmayan savaş unsurlarının giderek iç içe geçtiğini göstermektedir. Siber savaş, bilgi operasyonları ve psikolojik harekat, savaşın hem ulusal hem de uluslararası boyutta algılanmasını etkileyen kritik unsurlar haline gelmiştir. Ukrayna'nın kamuoyunu mobilize etmek için dijital medya ve bağış kampanyalarını etkin bir şekilde kullanması, bu alanda önemli bir başarı örneği olarak öne çıkmaktadır. Buna karşılık Rusya'nın bilgi üstünlüğü sağlamaya yönelik çabaları, Ukrayna'nın esnek ve yenilikçi bilgi operasyonları karşısında sınırlı kalmıştır.