CHP'li Bandırma Belediyesi'nden tepki çeken satış
Balıkesir'de CHP yönetiminde olan Bandırma Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihale ile satılan 110 milyon 963 bin liralık arazi, kamuoyunda tepki çekti. Özellikle Doğa Mahallesi'nde bulunan tarlaların satışı nedeniyle bölge halkı duruma tepki gösterirken; AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan da bu durumu sert sözlerle eleştirdi.
CHP'li Bandırma Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 110 milyon 963 bin liralık arazi satışı tepki çekti. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan, duruma "Başkan, arazileri pazarlık masasına yatırmış." sözleriyle tepkisini gösterirken; durumu Bandırma'nın geleceğini hiçe saymak olarak nitelendirdi.
"BANDIRMA'NIN GELECEĞİ HİÇE SAYILIYOR"
Sabah'ın haberine göre Belediye Başkanı Dursun Mirza ve belediye yönetimini sert sözlerle eleştiren Doğan, "Başkan Mirza, tarım arazilerini adeta pazarlık masasına yatırmış durumda. Köylülerin emekleriyle satın aldığı, yıllardır tarım ve hayvancılık yapılan bu değerli toprakları nasıl olur da gözünü kırpmadan satabiliyor. Bu karar, Bandırma'nın geleceğini hiçe saymak değil midir?" ifadelerini kullandı.
Özellikle Doğa Mahallesi'ndeki satışlar hakkında konuşan Doğan, "Bandırma'nın öz değerleri, Dursun Mirza'nın günü kurtarma politikalarına kurban ediliyor. 87 milyon 763 bin lira karşılığında elden çıkarılan bu tarlalar, köylülerin yıllardır alın teriyle işlediği ve kendilerinin satın aldıkları topraklardı." dedi.
"BANDIRMA HALKI HESABINI SORACAKTIR"
Satışların devam etmesi halinde Bandırma'nın kimliğini kaybedeceğini belirten Doğan, "Bu gidişle Bandırma'yı tamamen açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyorlar. Dursun Mirza yönetimi, halkın çıkarlarını değil, belediye kasasını doldurmayı öncelik haline getirmiş durumda. Halkın malı olan topraklar, birer birer elden çıkarılıyor. Bandırma halkı bu yapılanları unutmayacak ve hesabını mutlaka soracaktır." dedi.
Doğan, açıklamalarının sonunda Bandırma halkına çağrıda bulunarak, "Bu kentin değerlerine sahip çıkmalıyız. Tarım arazilerimizin, mahallelerimizin ve geleceğimizin birer birer satılmasına izin vermemeliyiz. Bandırma Belediyesi, halkın yanında olmalı, arazileri satmak yerine üretimi destekleyecek projeler üretmelidir. Dursun Mirza'nın izlediği bu yanlış politika, Bandırma'nın geleceğini karanlığa sürüklüyor." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözlem yeteneğinizi test edin! Emojiler arasındaki farkları 7 saniyede bulun
- 5 yılda bir hasat ediliyor! Taleplere yetişemiyor: Sağlığa birçok faydası bulunuyor
- Öfkeli yıldızlar: Sinirlendiklerinde değişen 3 burç
- Arap Süleyman kimdir? O şehirde 6 milyar dolarlık arazisi varmış
- Zayıflamak bu kadar kolay olmamıştı! Kalorisiz zayıflatan omlet ile tanışın
- İslam Memiş duyurdu: Gram altın almalı mıyım? Yükselecek mi, düşecek mi?
- Emekli bayram ikramiyesi artışı: Ne kadar zam yapıldı?
- Küçük bir avuç leblebi: Büyük bir sır!
- Kış aylarının doğal vitamin deposu! Kendi kendine yetişiyor: Ne su ne emek gerekiyor
- Erken uyanmanızı kolaylaştıracak 5 gece alışkanlığı
- Görsel test: Sadece kartal gibi keskin gözlere sahip olanlar 3 farkı bulabiliyor!
- Bu besinler 20 dakikada can alıyor! Gizli tehlikeyi biliyor musunuz?