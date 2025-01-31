CHP’li Bandırma Belediyesi’nden tepki çeken satış

CHP'li Bandırma Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 110 milyon 963 bin liralık arazi satışı tepki çekti. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan, duruma "Başkan, arazileri pazarlık masasına yatırmış." sözleriyle tepkisini gösterirken; durumu Bandırma'nın geleceğini hiçe saymak olarak nitelendirdi.

"BANDIRMA'NIN GELECEĞİ HİÇE SAYILIYOR"

Sabah'ın haberine göre Belediye Başkanı Dursun Mirza ve belediye yönetimini sert sözlerle eleştiren Doğan, "Başkan Mirza, tarım arazilerini adeta pazarlık masasına yatırmış durumda. Köylülerin emekleriyle satın aldığı, yıllardır tarım ve hayvancılık yapılan bu değerli toprakları nasıl olur da gözünü kırpmadan satabiliyor. Bu karar, Bandırma'nın geleceğini hiçe saymak değil midir?" ifadelerini kullandı.