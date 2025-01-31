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Şırnak'ta "Narkokapan-11" operasyonu! 2 şüpheli yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 08:38 Güncelleme: 31.01.2025 08:48
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Şırnak’ta Narkokapan-11 operasyonu! 2 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen 'Narkokapan-11' operasyonu ile 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şırnak'ta "Narkokapan-11" operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucu takip edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla 375 litre sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklarken suçüstü yakalandı. Ayrıca Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 4 ton 45 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

ŞIRNAK'TA NARKOKAPAN-11 OPERASYONU!
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Şırnak’ta Narkokapan-11 operasyonu! 2 şüpheli yakalandı Şırnak’ta Narkokapan-11 operasyonu! 2 şüpheli yakalandı Şırnak’ta Narkokapan-11 operasyonu! 2 şüpheli yakalandı
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