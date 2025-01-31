İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik önlemleri artırıldı

Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partilinin bekleyişi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN