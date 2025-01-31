31 Ocak 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 09:28 Güncelleme: 31.01.2025 09:47
ABONE OL
İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik önlemleri artırıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında açılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek için İstanbu Adalet Sarayı'na gelmesi beklenirken, partililer adliye önünde geldi. Çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partilinin bekleyişi sürüyor.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU İFADEYE ÇAĞIRILDI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik önlemleri artırıldı İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik önlemleri artırıldı İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik önlemleri artırıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör