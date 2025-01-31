01 Şubat 2025, Cumartesi
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Bugün hesaplarda! Bakanlık duyurdu: Çiftçilere 985,9 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Giriş: 31.01.2025 21:13 Güncelleme: 31.01.2025 21:16
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Bugün hesaplarda! Bakanlık duyurdu: Çiftçilere 985,9 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 985 milyon 870 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Öte yandan, hububat desteğinin Burdur, Çankırı, Elazığ, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kilis, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceği kaydedildi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi: "Hububat desteği 685 milyon 367 bin 212 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 199 milyon 143 bin 369 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği 101 milyon 359 bin 962 lira olmak üzere toplam 985 milyon 870 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Öte yandan, hububat desteğinin Burdur, Çankırı, Elazığ, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kilis, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceği kaydedildi.

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Bugün hesaplarda! Bakanlık duyurdu: Çiftçilere 985,9 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak Bugün hesaplarda! Bakanlık duyurdu: Çiftçilere 985,9 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak Bugün hesaplarda! Bakanlık duyurdu: Çiftçilere 985,9 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

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