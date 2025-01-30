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Zonguldak'ta batan yük gemisi davasında 3 kişi tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 16:05
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Zonguldak’ta batan yük gemisi davasında 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batmasına ilişkin 3 gemi donatanı (sahibi) tutuklandı.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi heyet raporunda, gemi donatanının "emniyetli yönetim sistemi"nin gereklerine aykırı davranması nedeniyle yaşanan kazada "tali kusurlu" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Rapor doğrultusunda gemi donatanı Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ'nin yetkilileri G.Ö, K.Ö. ve S.Ö'nün ifadelerine başvuruldu.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen söz konusu 3 gemi donatanı, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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Zonguldak’ta batan yük gemisi davasında 3 kişi tutuklandı Zonguldak’ta batan yük gemisi davasında 3 kişi tutuklandı Zonguldak’ta batan yük gemisi davasında 3 kişi tutuklandı
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