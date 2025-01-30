Almanyalı Türkler'e çifte vatandaşlık hakkı tanındı
Almanya'da yaşayan Türkler, yıllardır merakla bekledikleri çifte vatandaşlık hakkına sonunda kavuştu. Yasanın yürürlüğe girmesiyle milyonlarca Türk başkonsolosluklara akın ederken işlemlerde yoğunluk yaşanıyor.
Almanya'da yaşayan Türkler, yıllardır bekledikleri çifte vatandaşlık hakkına kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Sabah'ın haberine göre ülkede 26 Haziran 2024'te yürürlüğe giren yasa ile birlikte Türkler, Alman vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığı elde etme hakkına erişti.
Alınan kararla milyonlarca Türk, başkonsolosluklara giderken çifte vatandaş olmak için başvurularını yapmaya başladı.
BAŞKONSOLOSLUKTA ÇİFTE VATANDAŞLIK YOĞUNLUĞU
Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, çifte vatandaşlık için başvuran vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve tam kapasite çalıştıklarını belirtti. Sezgin,"Çifte vatandaşlık, Türk toplumunun hasretle beklediği bir konuydu. Süreci kolaylaştırdık, ortalama 3-4 ay içinde vatandaşlarımız yeniden Türk vatandaşlığına kavuşuyor" ifadelerini kullandı.
"EN KISA SÜREDE BAŞVURUN"
Karlsruhe Başkonsolosu Sezgin, "Alman vatandaşlığına geçmemiş olan vatandaşların da en kısa sürede başvuru yapmalarını tavsiye ederek "Toplumsal ve siyasal süreçlere katılmanın en önemli koşuludur." dedi.
BİZE BU HAKKIN VERİLMEMESİ EN BÜYÜK HAKSIZLIKTI
Yasalaşan yeni kanun sonrası Türk vatandaşlığına başvuru yapan Şentürk Bayındır, bu süreci uzun zamandır beklediklerini ve işlemlerin kısa sürede bittiğini belirtti. Şentürk; "Yasa çıkar çıkmaz başvuru yaptım. Altı ay içinde kimlik ve pasaportum elime ulaştı. Yıllardır bu ülkeye en büyük katkıyı sağlayan biz Türkler'e bu hakkın verilmemesi en büyük haksızlıktı. Şimdi bu haksızlık giderildi" şeklinde konuştu.
AY YILDIZ HER ZAMAN KALBİMİZDE
Türk vatandaşlığına başvuran kişiler arasında Mehmet Öztürk'te vardı. Öztürk 2022 yılında Alman vatandaşı olmak için Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmıştı. yeni çıkan yasa ile başvuru yaparak çifte vatandaşlık hakkı elde etti. Öztürk "Alman vatandaşı olurken Türk vatandaşlığından çıkmanın acısını hissettim. Şimdi yeniden Türk vatandaşı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türk pasaportu ve ay yıldız her zaman kalbimizdeydi" ifadelerini kullandı.
Nurcan Elgür, "Bir yanımız hep eksikti" derken, Melek Çakıcı da "Türk vatandaşlığına yeniden geçmek hayalimdi. Nihayet bu gerçekleşti" şeklinde duygularını paylaştı.