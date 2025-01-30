Çifte vatandaşlık başvurusu onaylanan Nurcan Elgün (Sabah)

AY YILDIZ HER ZAMAN KALBİMİZDE

Türk vatandaşlığına başvuran kişiler arasında Mehmet Öztürk'te vardı. Öztürk 2022 yılında Alman vatandaşı olmak için Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmıştı. yeni çıkan yasa ile başvuru yaparak çifte vatandaşlık hakkı elde etti. Öztürk "Alman vatandaşı olurken Türk vatandaşlığından çıkmanın acısını hissettim. Şimdi yeniden Türk vatandaşı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türk pasaportu ve ay yıldız her zaman kalbimizdeydi" ifadelerini kullandı.

Nurcan Elgür, "Bir yanımız hep eksikti" derken, Melek Çakıcı da "Türk vatandaşlığına yeniden geçmek hayalimdi. Nihayet bu gerçekleşti" şeklinde duygularını paylaştı.