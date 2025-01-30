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Başkan Erdoğan'dan kritik kabul! MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 20:31 Güncelleme: 31.01.2025 02:14
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Başkan Erdoğan’dan kritik kabul! MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu’nu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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Başkan Erdoğan’dan kritik kabul! MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu’nu kabul etti Başkan Erdoğan’dan kritik kabul! MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu’nu kabul etti Başkan Erdoğan’dan kritik kabul! MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu’nu kabul etti
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