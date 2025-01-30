Başkan Erdoğan'dan kritik kabul! MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.