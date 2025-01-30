İstanbul Valisi Davut Gül tarih verdi! "Belgesiz otelleri kapatacağız"

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"BOLU'DA HEPİMİZİN VİCDANINI SIZLATAN BİR YANGINLA KARŞILAŞTIK"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, ''Ferdi binaların tekraren gözden geçirilmesi lazım. Binalarımızın, vatandaşın hizmet aldığı binalarının yüzde 100'ünün depreme dayanıklı olması gerekiyor. Bunu daha önce yazılı olarak da sözlü olarak da söylendi ama her seferinde varsa envanterlerinizde yeni giren binalar ya da yeni çalışma alanları, bunları lütfen kontrol edin. Son olarak Bolu'da hepimizin vicdanını sızlatan bir yangınla karşılaştık. Yangınlarda bize düşen üç tane görev var. Birincisi kendi kurumlarımızın yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesi, ikincisi özellikle denetleme durumunda olduğumuz alanların denetlenmesi. " dedi.

"BAKANLIKTAN İŞLETME BELGESİ OLMAYAN OTELLERİN TAMAMINI KAPATACAĞIZ"

Vali Gül devamında, "Bu ne demek oteller, otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek, otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa, en geç cumartesi ya da pazar günü tamamını kapatacağız. Pazartesi günü itibari ile ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Turizm Bakanlığı'ndan 'Basit Konaklama Belgesi' olmayan konaklama yerlerini tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli, dolayısıyla da yarına kadar bitirelim. Ölçekten dolayı yetiştiremezsek, cumartesi ve pazar günleri bunların tamamını kapatmış olalım. Üçüncüsü de, bunun dışındaki yine görev alanımıza giren yerlerde belirli bir takvim içerisinde hem büyükşehir itfaiye, hem ilçe belediyelerimiz, hem emniyet boyutunda kaymakamlarımız da bunu koordine ederek vatandaşlarımızın bu anlamda güvenliğini yüzde 100 sağlamış olalım" dedi.