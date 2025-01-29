Yargı'da yeni dönem: Koruyucu avukatlık sistemi geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yeni bir dönem başlıyor. Alınan karara göre yargı sisteminde koruyucu avukatlık dönemi başlayarak bazı ticari anlaşmalarda avukatların bulunması zorunlu hale getirilecek. Peki yeni düzenlemeyle avukatlar hangi durumlarda gerekecek? İşte yanıtı...
Geçtiğimiz günlerde açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında koruyucu avukatlık sistemi hizmete giriyor. Buna göre yapılacak reformlar çerçevesinde tapuda bazı işlemlerde ve ticari anlaşmalarda avukatların bulunması zorunlu olacak. Avukat olmaması halinde ise işlemler yapılamayacak. Yeni koruyucu avukatlık döneminde hem vatandaşların mağdur olması önlenecek hem de yargının yükünde hafifleyecek.
BAZI İŞLEMLER AVUKAT GÖZETİMİNDE YAPILACAK
Koruyucu avukatlık sisteminde hazırlanacak belgede savunmaya özel bir alan ayrılacak. Buna göre yeni dönemde hedef Avukatlık Kanunu olurken, yargı hizmetlerinin etkinliği ile savunmanın güçlendirilmesine olanak tanınacak. Yeni dönemde koruyucu hukuk korumalarına ağırlık verilerek tapudaki bazı işlemler, anlaşmalar, sözleşmeler ve ticari işlemler avukat gözetiminde yapılacak. Bu sayede olası bir tartışma konusunda taraflar arasında ihtilaflar azaltılmış olacak. Yeni sistemle yargıdaki yükün azaltılması amaçlanıyor.
ŞİRKET VE KOOPERATİFLERDE KAPSAM GENİŞLETİLECEK
Koruyucu avukatlık döneminde şirket ve yapı kooperatiflerinin avukat bulundurma zorunluluğu kapsamı genişletilecek. Yeni düzenlemeyle konuyla ilgili çalışma yapılacak.
STAJ BAŞLANGIÇ DESTEĞİ
Avukat stajyerlerine staj başlangıcı desteği de gündemde... 6 aylık bir staj ücreti ödenmesi yeni sistemde devlet desteğiyle yerini alacak. Ayrıca avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yetkilerinde genişletilmesi planlanıyor.
AVUKATLIK ÜCRETLERİNE ALT SINIR GETİRİLECEK
Devreye girecek koruyucu avukatlık sistemiyle adalete erişim kolaylaşırken zorunlu müdafilik ve vekillik ile diğer avukatlık işlemlerinde vergilerin azaltılmasına dair çalışmalar yapılacak. Edinilen bilgiye göre gelir vergisi, stopaj ve Katma Değer Vergisi (KDV) gibi alanlarda indirim yapılması bekleniyor.
Avukatlar için mesleğin niteliklerine uygun ücret rejimi oluşturulacak. Bu sayede maaş için belirli bir alt sınır belirlenecek. Belirlenecek rakamın altında ise hiçbir avukat çalıştırılamayacak. Özellikle yeni mezun olan avukatların düşük ücretle çalıştırılmasının önüne geçilecek.