Geçtiğimiz günlerde açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında koruyucu avukatlık sistemi hizmete giriyor. Buna göre yapılacak reformlar çerçevesinde tapuda bazı işlemlerde ve ticari anlaşmalarda avukatların bulunması zorunlu olacak. Avukat olmaması halinde ise işlemler yapılamayacak. Yeni koruyucu avukatlık döneminde hem vatandaşların mağdur olması önlenecek hem de yargının yükünde hafifleyecek.

BAZI İŞLEMLER AVUKAT GÖZETİMİNDE YAPILACAK

Koruyucu avukatlık sisteminde hazırlanacak belgede savunmaya özel bir alan ayrılacak. Buna göre yeni dönemde hedef Avukatlık Kanunu olurken, yargı hizmetlerinin etkinliği ile savunmanın güçlendirilmesine olanak tanınacak. Yeni dönemde koruyucu hukuk korumalarına ağırlık verilerek tapudaki bazı işlemler, anlaşmalar, sözleşmeler ve ticari işlemler avukat gözetiminde yapılacak. Bu sayede olası bir tartışma konusunda taraflar arasında ihtilaflar azaltılmış olacak. Yeni sistemle yargıdaki yükün azaltılması amaçlanıyor.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERDE KAPSAM GENİŞLETİLECEK

Koruyucu avukatlık döneminde şirket ve yapı kooperatiflerinin avukat bulundurma zorunluluğu kapsamı genişletilecek. Yeni düzenlemeyle konuyla ilgili çalışma yapılacak.