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CHP'li Etimesgut Belediyesi Kızılay'ın bağış kutularını çöpe attı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 09:05 Güncelleme: 29.01.2025 09:16
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CHP’li Etimesgut Belediyesi Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Kızılay'ın kıyafet bağış kutularını kaldırıp çöpe attı. Kızılay ekiplerince görüntülenen olayda zabıtalar, belediye ile anlaşması olan özel bir firmanın giysi toplama kutularına dokunmazken, kamu yararına faaliyet gösteren Kızılay'a sergilenen tavır sosyal medyada çok sert tepki aldı.

Türk Kızılayı'nın kıyafet dönüşüm kutuları projesi, çevreye duyarlı bir şekilde geri dönüşüm sağlarken ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı amaçlıyor.

CHP’li Etimesgut Belediyesi Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı

Bağış kutularında toplanan kullanılabilir durumdaki giysiler, Türk Kızılayı'nın sosyal yardımlaşma ağları üzerinden ekonomik zorluk çeken ailelere ulaştırılıyor.

CHP’li Etimesgut Belediyesi Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı

Kullanılamayacak durumdaki tekstil ürünleri ise geri dönüştürülerek çevreye olan yükü azaltıyor. Bu proje, hem sosyal hem de çevresel açıdan büyük fayda sağlarken, yardımsever vatandaşlar için de güvenilir bir bağış kanalı sunuyor.

CHP'li Erdal Beşikçioğlu tarafından Türk Kızılayı'nın sosyal yardım faaliyetlerini engelleyici bu tür müdahaleler, hem insani yardım çalışmalarına hem de çevresel sürdürülebilirlik çabalarına zarar verecek nitelikte eleştiriliyor.

CHP’li Etimesgut Belediyesi Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı

BÖLGEDE TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutularının kaldırılması, hem bölge halkı hem de yardıma muhtaç vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Bu kutular, dar gelirli aileler için giysi yardımının ulaştırılmasında önemli bir kanal olarak öne çıkıyordu. Belediye tarafından alınan bu karar, şeffaflık tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Özellikle belediye yetkililerinin, özel bir firmaya ait giysi toplama kutularına dokunmayarak Türk Kızılayı'na ait kutuları hedef alması, bölge halkında şüphe uyandırdı.

CHP’li Etimesgut Belediyesi Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı

TİCARİ FAALİYET İDDİALARI

Belediyenin, özel bir firmaya giysi toplama kutuları için yetki verdiği ve bu kutuların belediye logosu taşıdığı ortaya çıkmıştı. Ancak, söz konusu kutuların gerçekte özel firmanın geri dönüşüm üzerinden ticari kazanç sağlamasına olanak tanıdığı öne sürüldü.

CHP’li Etimesgut Belediyesi Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı

Sabah'ın haberine göre; Başta yardıma muhtaç aileler olmak üzere büyük bir kitleye destek sağlayan Türk Kızılayı'na ait yardım kutularının kaldırılması, belediyenin ticari kazancı önceliklendirdiği eleştirilerini beraberinde getirdi.

Bu durum, Etimesgut Belediyesi'nin sosyal yardım alanındaki önceliklerini yeniden gündeme getirdi ve bölgede ciddi bir kamuoyu oluşmasına neden oldu.

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CHP’li Etimesgut Belediyesi Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı CHP’li Etimesgut Belediyesi Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı CHP’li Etimesgut Belediyesi Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı

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