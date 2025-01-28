Gizli dinleme operasyonu FETÖ'yü karıştırdı! Kim kimi yerse: "Uzun Cevdet"in tasfiye planı

ÖRGÜT İÇİNDEKİ KİRLİ EKİP: ASUDE

Bu işleyiş FETÖ yöneticilerinin toplantılarının görünen yüzüydü. Heyetlere dayatılan kararların alındığı asıl ve gizli toplantılar ise "Asude"de gerçekleşiyordu. Resmi olmayan bu toplantılar Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı, Muhammed Çetin, Hamdullah Öztürk ve mahrem yapı yöneticileri arasında gerçekleşiyordu.

"Asude" ekibi olarak adlandırılan bu kişilerin düzenlediği korsan toplantılarda alınan kararlar da uygulanması için heyetlere zorla dayatılıyordu. Heyetlere yapılan dayatmalar örgüt içinde itirazların artmasına, karşıt seslerin giderek yükselmesine neden olmaya başladı. Özellikle mahrem birimler olarak adlandırılan yapılanmalara karşı itirazlar arttı.

Tüm bunların önüne geçmek için "Asude" ekibi devreye girdi. Örgüt medyasında propaganda yapılması yönünde kararlar alındı. Örgüt üyelerinin tamamına aynı yakınlıkta olunduğunun hissettirilmesi için çalışıldı. ABD, Kanada ve Avrupa'daki firari ihraç mahrem asker, polis ve memurlara "Siz bize hocamızın emanetisiniz" mesajları ve hayatlarının güvence altında olduğu izlenimi verildi.