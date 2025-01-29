İstanbul’da yangın mevzuatına ilişkin denetimler başlıyor! Valilik duyurdu

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınının ardından, İstanbul'da yangın güvenliği denetimleri hız kazandı. (AA)

"TÜM KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BİNALARI DENETLENECEK"

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

Bu denetim, olası yangın risklerine karşı önlemleri güçlendirmeyi amaçlıyor.

KOMİSYON HAZIRLIĞI

Valilik tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak. Genelgeyle ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre ilçe jandarma komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak.