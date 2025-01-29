İstanbul'da yangın mevzuatına ilişkin denetimler başlıyor! Valilik duyurdu
Bolu'da yaşanan yangın faciasının ardından İstanbul Valiliği'nden flaş bir adım geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada il genelinde çok sayıda binada yangın denetimlerinin yapılacağını duyurulurken 'İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak' denildi.
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangında 78 kişi hayatını kaybederken Türkiye yasa boğuldu. Bu büyük felaketin ardından, ülke genelinde yangın güvenliği önlemleri yeniden gündeme geldi.
Bu kapsamda İstanbul Valiliği Bolu'daki otel yangını faciasının ardından harekete geçti.
"TÜM KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BİNALARI DENETLENECEK"
Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak" ifadeleri kullanıldı.
Bu denetim, olası yangın risklerine karşı önlemleri güçlendirmeyi amaçlıyor.
KOMİSYON HAZIRLIĞI
Valilik tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:
İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak. Genelgeyle ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre ilçe jandarma komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak.
"SORUNLARI GİDERMEYEN İŞLETMELER KAPATILACAK"
Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak. Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak. Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.
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